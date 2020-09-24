Ну от.
А я якраз суджу по "дрібних", так як на цьому "рівні" плаваю...
Як казав колись Чай - "сумно, б...дь!"
Але, нічого не поробиш...(в даній ситуації)
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:13
До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:03
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