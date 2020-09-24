Ну от.
А я якраз суджу по "дрібних", так як на цьому "рівні" плаваю...
Як казав колись Чай - "сумно, б...дь!"
Але, нічого не поробиш...(в даній ситуації)
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:13
До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:03
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:41
Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:12
Ну, глибокий совок, ушатані меблі, і якщо це вартує 5000, то смарт в новобудові в такій ж локації цілком потягне на 7тис грн. Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:14
Все буде УСПІХ!©
✓Косметичний ремонт
✓Ценральне опалення
Це, навіть, близько не стояло з НОВЕСЕНЬКИМ смартом, НОВЕСЕНЬКИМ ремонтом, в НОВЕСЕНЬКОМУ ЖК, з МАЙЖЕ ІО, яке можна РЕГУЛЮВАТИ!
Якщо пандемія "поламається" - то може і 8К/міс замайорить на горизонті!
А покищо - 7К/міс - як з куща!
Шкода, що першу чергу затягнули до кінця року, а то вже б бачили на олх новенькі смарти з ремонтом під здачу в оренду!
А так, то десь на березень їхню появу треба очікувати...
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:23
А я й кажу, що простий, без витребеньок, але сучасний - обійдеться як мінімум в 15к. Тоді й 7-8 кгрн цілком світить.
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