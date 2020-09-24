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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Это у мелких.
А монстры уровня АТБ и могут, и должны бороться с конкуренцией путём демпинга

Ну от.
А я якраз суджу по "дрібних", так як на цьому "рівні" плаваю...
Як казав колись Чай - "сумно, б...дь!"
Але, нічого не поробиш...(в даній ситуації)
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:13

До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:03

  Bolt написав:До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.

Это ни о чем не говорит, статистика штука очень манипулятивная.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:41

Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:12

  Bolt написав:Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.

Ну, глибокий совок, ушатані меблі, і якщо це вартує 5000, то смарт в новобудові в такій ж локації цілком потягне на 7тис грн. Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:14

Все буде УСПІХ!©

  Bolt написав:Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.

✓Косметичний ремонт :lol:
✓Ценральне опалення :lol:

Це, навіть, близько не стояло з НОВЕСЕНЬКИМ смартом, НОВЕСЕНЬКИМ ремонтом, в НОВЕСЕНЬКОМУ ЖК, з МАЙЖЕ ІО, яке можна РЕГУЛЮВАТИ!

Якщо пандемія "поламається" - то може і 8К/міс замайорить на горизонті! :D
А покищо - 7К/міс - як з куща! :lol: :mrgreen:

Шкода, що першу чергу затягнули до кінця року, а то вже б бачили на олх новенькі смарти з ремонтом під здачу в оренду!
А так, то десь на березень їхню появу треба очікувати...
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані

Мій смарт на котловані коштував 16К
А я планую вкластись в 7-8К на ремонт!
Не дизайнерський, звичайно - але на вигляд - нічим не гірший за нього! ;) :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:23

  Успіх написав:
  Faceless написав:Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані

Мій смарт на котловані коштував 16К
А я планую вкластись в 7-8К на ремонт!
Не дизайнерський, звичайно - але на вигляд - нічим не гірший за нього! ;) :D

А я й кажу, що простий, без витребеньок, але сучасний - обійдеться як мінімум в 15к. Тоді й 7-8 кгрн цілком світить.
Faceless
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  #<1 ... 824825826827
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