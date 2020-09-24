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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Это у мелких.
А монстры уровня АТБ и могут, и должны бороться с конкуренцией путём демпинга

Ну от.
А я якраз суджу по "дрібних", так як на цьому "рівні" плаваю...
Як казав колись Чай - "сумно, б...дь!"
Але, нічого не поробиш...(в даній ситуації)
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:13

До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:03

  Bolt написав:До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.

Это ни о чем не говорит, статистика штука очень манипулятивная.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:41

Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:12

  Bolt написав:Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.

Ну, глибокий совок, ушатані меблі, і якщо це вартує 5000, то смарт в новобудові в такій ж локації цілком потягне на 7тис грн. Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:14

Все буде УСПІХ!©

  Bolt написав:Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.

✓Косметичний ремонт :lol:
✓Ценральне опалення :lol:

Це, навіть, близько не стояло з НОВЕСЕНЬКИМ смартом, НОВЕСЕНЬКИМ ремонтом, в НОВЕСЕНЬКОМУ ЖК, з МАЙЖЕ ІО, яке можна РЕГУЛЮВАТИ!

Якщо пандемія "поламається" - то може і 8К/міс замайорить на горизонті! :D
А покищо - 7К/міс - як з куща! :lol: :mrgreen:

Шкода, що першу чергу затягнули до кінця року, а то вже б бачили на олх новенькі смарти з ремонтом під здачу в оренду!
А так, то десь на березень їхню появу треба очікувати...
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані

Мій смарт на котловані коштував 16К
А я планую вкластись в 7-8К на ремонт!
Не дизайнерський, звичайно - але на вигляд - нічим не гірший за нього! ;) :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:23

  Успіх написав:
  Faceless написав:Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані

Мій смарт на котловані коштував 16К
А я планую вкластись в 7-8К на ремонт!
Не дизайнерський, звичайно - але на вигляд - нічим не гірший за нього! ;) :D

А я й кажу, що простий, без витребеньок, але сучасний - обійдеться як мінімум в 15к. Тоді й 7-8 кгрн цілком світить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:55

  Успіх написав:
  Bolt написав:Цікаво , однушку здають(вірніше двушку, аое одна кімната зачинена з речами), в тому будинку де я трьошку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termno ... 79393698f4
Долярчик,можете забути про 7 кг за смарта.

✓Косметичний ремонт :lol:
✓Ценральне опалення :lol:

Це, навіть, близько не стояло з НОВЕСЕНЬКИМ смартом, НОВЕСЕНЬКИМ ремонтом, в НОВЕСЕНЬКОМУ ЖК, з МАЙЖЕ ІО, яке можна РЕГУЛЮВАТИ!

Якщо пандемія "поламається" - то може і 8К/міс замайорить на горизонті! :D
А покищо - 7К/міс - як з куща! :lol: :mrgreen:

Шкода, що першу чергу затягнули до кінця року, а то вже б бачили на олх новенькі смарти з ремонтом під здачу в оренду!
А так, то десь на березень їхню появу треба очікувати...

Вже не зовсім центральне. ТАМ на фото видно, що будинок утеплюється. По факту 15 см пінопластом. Вже поставили тепловий пункт. Станом на сьогодні, ще не вмикали опалення, через,що срач в групі ОСББ в вайбер, як правило, тим хто отримує субсидію холодно і вони за ввімкнення опалення, решта проти. Наразі 30на 60%-голосування провели в Вайбере. Зрештою мені пофіг і так все на квартирантах. ОСББ брало кредит під 11%+ частину коштів компенсує місто. З квартири по 27 кг виходить сплатити. Зрештою через декілька місяців буду бачити яка економія буде.
Bolt
 
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