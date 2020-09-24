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Ну, глибокий совок, ушатані меблі, і якщо це вартує 5000, то смарт в новобудові в такій ж локації цілком потягне на 7тис грн. Але потрібен буде нормальний ремонт і побутова техніка, що загалом потягне як ще один смарт на котловані
Це, навіть, близько не стояло з НОВЕСЕНЬКИМ смартом, НОВЕСЕНЬКИМ ремонтом, в НОВЕСЕНЬКОМУ ЖК, з МАЙЖЕ ІО, яке можна РЕГУЛЮВАТИ!
Якщо пандемія "поламається" - то може і 8К/міс замайорить на горизонті! А покищо - 7К/міс - як з куща!
Шкода, що першу чергу затягнули до кінця року, а то вже б бачили на олх новенькі смарти з ремонтом під здачу в оренду! А так, то десь на березень їхню появу треба очікувати...
Вже не зовсім центральне. ТАМ на фото видно, що будинок утеплюється. По факту 15 см пінопластом. Вже поставили тепловий пункт. Станом на сьогодні, ще не вмикали опалення, через,що срач в групі ОСББ в вайбер, як правило, тим хто отримує субсидію холодно і вони за ввімкнення опалення, решта проти. Наразі 30на 60%-голосування провели в Вайбере. Зрештою мені пофіг і так все на квартирантах. ОСББ брало кредит під 11%+ частину коштів компенсує місто. З квартири по 27 кг виходить сплатити. Зрештою через декілька місяців буду бачити яка економія буде.