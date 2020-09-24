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Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика)) Не знаю, что там постилось, но по 7-8000 могу ещё накидать только с одного сайта, а там ещё и поторгуются. Кроме всего прочего Киев и Львов по ДОЛГОСРОЧНОЙ аренде особенно - это 2 разные "планеты".
Хі-хі По першому посиланні - замануха)) - де на опис квартири ніхто не заморочився, а от виділити чорними буквами - "маємо схожі варіанти" - аж бігом)) По другому посиланні - ну це ж вул. Роксоляни - тобто наокраїні/в чорта на кулічках)) Так що #пєшиісчо!