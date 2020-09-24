Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:54
roberto dark написав: Faceless написав: Успіх написав:
Мій смарт на котловані коштував 16К
А я планую вкластись в 7-8К на ремонт!
Не дизайнерський, звичайно - але на вигляд - нічим не гірший за нього!
А я й кажу, що простий, без витребеньок, але сучасний - обійдеться як мінімум в 15к. Тоді й 7-8 кгрн цілком світить.
За 7-8000 грив во Львове полноценную однуху 47 м можно снять в новостройке. В таком случае, какой идиот будет снимать гостинку 27м в муравейнике на "Львовской Троещине" скажите?
Если то, чтл выше постилось, могут сдать за 5, то новострой 47м с ремонтом будет явно дороже 7-8к
В Киеве дешевле 7к наверное, только отдельные комнаты сдают
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30295
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1290 раз.
Подякували: 7293 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:27
Faceless написав:
Если то, чтл выше постилось, могут сдать за 5, то новострой 47м с ремонтом будет явно дороже 7-8к
В Киеве дешевле 7к наверное, только отдельные комнаты сдают
https://www.real-estate.lviv.ua/3001550 ... ickiy.html https://www.real-estate.lviv.ua/3007946 ... i-vul.html Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика))
Не знаю, что там постилось, но по 7-8000 могу ещё накидать только с одного сайта, а там ещё и поторгуются. Кроме всего прочего Киев и Львов по ДОЛГОСРОЧНОЙ аренде особенно - это 2 разные "планеты".
roberto dark
Повідомлень: 654
З нами з: 04.06.19
Подякував: 136 раз.
Подякували: 167 раз.
Профіль
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:59
Хі-хі
По першому посиланні - замануха)) - де на опис квартири ніхто не заморочився, а от виділити чорними буквами - "маємо схожі варіанти" - аж бігом))
По другому посиланні - ну це ж вул. Роксоляни - тобто наокраїні/в чорта на кулічках))
Так що #пєшиісчо!
Успіх
Повідомлень: 1818
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 96 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 12:47
Faceless написав:
в Киеве дешевле 7к наверное, только отдельные комнаты сдают
за 7000 грн - повно гостінок і 1к. Є навіть 2к квартири)))
Про комфорт і локацію - краще не казати. Але ж є))))
Навіть в Києві смарт-конурки здаються за 5000 грн.
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... rice%3Aasc
Frant
Повідомлень: 22380
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2332 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:13
Frant
, чому не китути посилання на конкретну квартиру, а лише на загальну сторінку?(і Роберто чомусь так робить - співпадіння?©)
І
там всюди - радянщина!!!
!!!
А я підкреслюю, щоб порівнювали порівнюване!
По таких критеріях:
✓Новий ЖК
✓Новий ремонт
✓*Середня" локація
✓✓✓✓✓✓✓✓
Так що НЕ струшуйте тут повітря, як дехто килимки з балкону!
Успіх
Повідомлень: 1818
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 96 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:38
Успіх написав:
чому не китути посилання на конкретну квартиру
тому що їх десятки і сотні. Квартир в Києві, оренда яких до 7000 грн.
Читай і думай і багатій. У-ууух! (((((
Frant
Повідомлень: 22380
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2332 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:23
Успіх написав: Frant написав:
тому що їх десятки і сотні. Квартир в Києві, оренда яких до 7000 грн.
Але з такими умовами/критеріями, як я вище написав - жодної!
Умови виставляє ринок, а не ти.
Смарт-конурки, гостінки в Києві - абсолютно непопулярні.
Можеш глянути ціни на них.
Frant
Повідомлень: 22380
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2332 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:52
roberto dark написав:
Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика))
Не буду спорить за аренду Львова. Но, ставки не прямо пропорциональны площади, вдвое меньшая квартира не будет вдвое дешевле
Frant написав:
Смарт-конурки, гостінки в Києві - абсолютно непопулярні.
З вас у всьому такий "спеціяліст"? В сенсі - ніякий? Десять років на форумі, а хоч би один корисний пост був, без дурниць.
Ото мабуть в КТ, ФТ, і купі новобудів не знали, що смарти абсолютно непопулярні, та будують їх, орендодавці теж не знали, тому на ринку їх цілком достатньо, а оренда не набагато менша за повноцінні 1к
Смарти:
https://ua.m2bomber.com/obj/823277507/v ... etropoliaa https://ua.m2bomber.com/obj/822901676/v ... etro-nivki https://ua.m2bomber.com/obj/822333916/v ... iru-studio https://ua.m2bomber.com/obj/821878071/v ... mfort-taun https://ua.m2bomber.com/obj/821300187/v ... sa-vpervye https://ua.m2bomber.com/obj/821300067/v ... d-parklend
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30295
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1290 раз.
Подякували: 7293 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:00
Faceless написав: roberto dark написав:
Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика))
Не буду спорить за аренду Львова. Но, ставки не прямо пропорциональны площади, вдвое меньшая квартира не будет вдвое дешевле
Frant написав:
Смарт-конурки, гостінки в Києві - абсолютно непопулярні.
З вас у всьому такий "спеціяліст"? В сенсі - ніякий? Десять років на форумі, а хоч би один корисний пост був, без дурниць.
Ото мабуть в КТ, ФТ, і купі новобудів не знали, що смарти абсолютно непопулярні, та будують їх, орендодавці теж не знали, тому на ринку їх цілком достатньо, а оренда не набагато менша за повноцінні 1к
Смарти:
https://ua.m2bomber.com/obj/823277507/v ... etropoliaa https://ua.m2bomber.com/obj/822901676/v ... etro-nivki https://ua.m2bomber.com/obj/822333916/v ... iru-studio https://ua.m2bomber.com/obj/821878071/v ... mfort-taun https://ua.m2bomber.com/obj/821300187/v ... sa-vpervye https://ua.m2bomber.com/obj/821300067/v ... d-parklend
Ну от що і треба було доказати👍
п.с.
Цікаво, чи Роберто мені стільки ж накидає варіантів у Львові нових смартів з новими ремонтами менше 7К?
Успіх
Повідомлень: 1818
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 96 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
akurt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
3517
536197
Пон 01 лис, 2021 15:54 akurt
83
18333
Суб 30 жов, 2021 07:17 Успіх
241
52546
Чет 15 лип, 2021 09:18 Успіх