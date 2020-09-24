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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 826827828829>
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Мій смарт на котловані коштував 16К
А я планую вкластись в 7-8К на ремонт!
Не дизайнерський, звичайно - але на вигляд - нічим не гірший за нього! ;) :D

А я й кажу, що простий, без витребеньок, але сучасний - обійдеться як мінімум в 15к. Тоді й 7-8 кгрн цілком світить.

За 7-8000 грив во Львове полноценную однуху 47 м можно снять в новостройке. В таком случае, какой идиот будет снимать гостинку 27м в муравейнике на "Львовской Троещине" скажите?


Если то, чтл выше постилось, могут сдать за 5, то новострой 47м с ремонтом будет явно дороже 7-8к
В Киеве дешевле 7к наверное, только отдельные комнаты сдают
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 23:27

  Faceless написав:Если то, чтл выше постилось, могут сдать за 5, то новострой 47м с ремонтом будет явно дороже 7-8к
В Киеве дешевле 7к наверное, только отдельные комнаты сдают

https://www.real-estate.lviv.ua/3001550 ... ickiy.html
https://www.real-estate.lviv.ua/3007946 ... i-vul.html

Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика))
Не знаю, что там постилось, но по 7-8000 могу ещё накидать только с одного сайта, а там ещё и поторгуются. Кроме всего прочего Киев и Львов по ДОЛГОСРОЧНОЙ аренде особенно - это 2 разные "планеты".
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 23:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хі-хі
По першому посиланні - замануха)) - де на опис квартири ніхто не заморочився, а от виділити чорними буквами - "маємо схожі варіанти" - аж бігом))
По другому посиланні - ну це ж вул. Роксоляни - тобто наокраїні/в чорта на кулічках))
Так що #пєшиісчо! :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:47

  Faceless написав:в Киеве дешевле 7к наверное, только отдельные комнаты сдают

за 7000 грн - повно гостінок і 1к. Є навіть 2к квартири)))
Про комфорт і локацію - краще не казати. Але ж є))))
Навіть в Києві смарт-конурки здаються за 5000 грн. :mrgreen:


https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... rice%3Aasc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:13

Frant, чому не китути посилання на конкретну квартиру, а лише на загальну сторінку?(і Роберто чомусь так робить - співпадіння?©) :mrgreen:
І там всюди - радянщина!!!!!!
А я підкреслюю, щоб порівнювали порівнюване! :lol:
По таких критеріях:
✓Новий ЖК
✓Новий ремонт
✓*Середня" локація
✓✓✓✓✓✓✓✓

Так що НЕ струшуйте тут повітря, як дехто килимки з балкону! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:38

  Успіх написав:чому не китути посилання на конкретну квартиру

тому що їх десятки і сотні. Квартир в Києві, оренда яких до 7000 грн.
Читай і думай і багатій. У-ууух! (((((
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:18

7К/міс. - як з куща!©

  Frant написав:тому що їх десятки і сотні. Квартир в Києві, оренда яких до 7000 грн.

Але з такими умовами/критеріями, як я вище написав - жодної! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:23

  Успіх написав:
  Frant написав:тому що їх десятки і сотні. Квартир в Києві, оренда яких до 7000 грн.

Але з такими умовами/критеріями, як я вище написав - жодної! :lol:

Умови виставляє ринок, а не ти.
Смарт-конурки, гостінки в Києві - абсолютно непопулярні.
Можеш глянути ціни на них.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика))

Не буду спорить за аренду Львова. Но, ставки не прямо пропорциональны площади, вдвое меньшая квартира не будет вдвое дешевле
  Frant написав:Смарт-конурки, гостінки в Києві - абсолютно непопулярні.

З вас у всьому такий "спеціяліст"? В сенсі - ніякий? Десять років на форумі, а хоч би один корисний пост був, без дурниць.
Ото мабуть в КТ, ФТ, і купі новобудів не знали, що смарти абсолютно непопулярні, та будують їх, орендодавці теж не знали, тому на ринку їх цілком достатньо, а оренда не набагато менша за повноцінні 1к
Смарти:
https://ua.m2bomber.com/obj/823277507/v ... etropoliaa
https://ua.m2bomber.com/obj/822901676/v ... etro-nivki
https://ua.m2bomber.com/obj/822333916/v ... iru-studio
https://ua.m2bomber.com/obj/821878071/v ... mfort-taun
https://ua.m2bomber.com/obj/821300187/v ... sa-vpervye
https://ua.m2bomber.com/obj/821300067/v ... d-parklend
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:00

  Faceless написав:
  roberto dark написав:Плохие??? Вторая даже на той же Левандовке, только 54 метра за 7500. На 500 скинем, делим на 2 = 3500 грив цена смарта долярчика))

Не буду спорить за аренду Львова. Но, ставки не прямо пропорциональны площади, вдвое меньшая квартира не будет вдвое дешевле
  Frant написав:Смарт-конурки, гостінки в Києві - абсолютно непопулярні.

З вас у всьому такий "спеціяліст"? В сенсі - ніякий? Десять років на форумі, а хоч би один корисний пост був, без дурниць.
Ото мабуть в КТ, ФТ, і купі новобудів не знали, що смарти абсолютно непопулярні, та будують їх, орендодавці теж не знали, тому на ринку їх цілком достатньо, а оренда не набагато менша за повноцінні 1к
Смарти:
https://ua.m2bomber.com/obj/823277507/v ... etropoliaa
https://ua.m2bomber.com/obj/822901676/v ... etro-nivki
https://ua.m2bomber.com/obj/822333916/v ... iru-studio
https://ua.m2bomber.com/obj/821878071/v ... mfort-taun
https://ua.m2bomber.com/obj/821300187/v ... sa-vpervye
https://ua.m2bomber.com/obj/821300067/v ... d-parklend

Ну от що і треба було доказати👍

п.с.
Цікаво, чи Роберто мені стільки ж накидає варіантів у Львові нових смартів з новими ремонтами менше 7К? :mrgreen:
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