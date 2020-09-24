Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:З вас у всьому такий "спеціяліст"? В сенсі - ніякий? Десять років на форумі, а хоч би один корисний пост був, без дурниць. Ото мабуть в КТ, ФТ, і купі новобудів не знали, що смарти абсолютно непопулярні, та будують їх, орендодавці теж не знали, тому на ринку їх цілком достатньо, а оренда не набагато менша за повноцінні 1к
Зато п.Фейслес знає все-все:
"Украинские застройщики отказываются от смарт-квартир Застройщики уходят от квартир в формате смарт из-за низкого спроса и дополнительных затрат на их строительство.
По мере стабилизации ситуации в украинской экономике застройщики теряют интерес к смарт-квартирам. Бум популярности строительства сверхмалогабаритного жилья за относительно небольшие деньги пришелся на 2016-2017 годы. Но сегодня интерес к такому формату поутих как со стороны застройщиков, так и покупателей." https://delo.ua/business/ukrainskie-zas ... rt-351394/
"В соответствии с “Государственными строительными нормами”, утвержденными Госкомитетом по строительству и архитектуре, нижняя граница площади однокомнатной квартиры должна составлять 30 кв м, тогда как “смарт-квартиры” не дотягивают по площади до прописанных “квадратов”. Поэтому такие “квартиры” в документах именуют студиями.
Понятие “квартира-студия” условное, потому что такое определение в законодательстве отсутствует. Это помещение предполагает отсутствие внутренних перегородок и отдельных комнат.
Впервые студии появились в 1920-х годах в США как вид бюджетного жилья. Они пользовались спросом среди неимущих"
Frant що й треба було довести, реалій ви не знаєте, світ вам заміняють телебачення й сайти новин. А факт в тому, що варто на сайтах об'яв глянути, скільки смартів пропонується і які ставки, щоб побачити, скільки пропозицій і яких
колись знімав двушку як однушку бо зачинена кімната була, 2008-2009 р., недалеко до ринку Південний, $150, і це не Сихів. За 12 років оренда ледь подорожчала, навіть інфляцію долара не відіграла. Ось така фігня, малята.