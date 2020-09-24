почему просто не открыть профильные источники?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:28
почему просто не открыть профильные источники?
Додано: Вів 02 лис, 2021 15:44
Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів:
- кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.
Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..
Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?
Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.
Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:04
Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.
Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.
Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.
От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???
Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.
Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
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