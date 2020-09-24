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Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів: - кухня 30тис - шафакупе 30тис - ліжко із матрацом і постіллю 15тис - стіл в кухню і стільчики 15тис - стіралка 7тис - холодильник 15тис - газова плита 12тис - мікрохвильовка 5тис - пилосос 4тис. Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.
Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..
Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?
Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.
Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує. Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000. Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.
Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.
Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.
От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???
Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.
Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує. Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000. Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.
Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.
Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.
От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???
Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.
Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує. Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000. Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.
Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.
Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.
От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???
Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.
Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
Подозреваю, что за тролль))
Та ні не троль. Я тут на правах «гостя» уже 3 роки. Сам Тернополя, думав ставати львів’янином, але подивившись вибачте ща вираз «яке говні ще» в місті лева будують- покидаю думку ставати львів’янином. Поживши у новобудовах, не хочеться в «старйо» чи польське чи австрійське чи радянське. Лише у новобудову.
Коли долярчик отримував свої 55 метрів, я отримав 43 і писав, що також оголошу вартість ціни ремонту, який робиться власноруч (але досвід вз ремонтами та будівництвом є великий).
vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує. Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000. Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.
Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.
Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.
От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???
Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.
Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
Подозреваю, что за тролль))
Та ні не троль. Я тут на правах «гостя» уже 3 роки. Сам Тернополя, думав ставати львів’янином, але подивившись вибачте ща вираз «яке говні ще» в місті лева будують- покидаю думку ставати львів’янином. Поживши у новобудовах, не хочеться в «старйо» чи польське чи австрійське чи радянське. Лише у новобудову.
Коли долярчик отримував свої 55 метрів, я отримав 43 і писав, що також оголошу вартість ціни ремонту, який робиться власноруч (але досвід вз ремонтами та будівництвом є великий).
Успіх написав:це знову робота/важка робота! А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку!
Корова народжена давати молоко, курка яйця, а долярчик важко працювати. Це закон природи. Та й василь нехай залишається у трешнополі ( ЧИ У АНТАЛІЇ))). СВОЇХ ВАСИЛІВ У ЛЬВОВІ ВИСТАЧАЄ, ЩЕ Й ДОЛЯРЧИКІВ ПОНАЇХАЛО.