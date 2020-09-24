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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:28

  flyman написав:
  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

можна детальніше про "прорив"?
поляки хочуть ПЦРа, ковід сертифіката, папір вакцинацію?

почему просто не открыть профильные источники?
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=15 ... #p10498829

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:44

Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів:
- кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.

Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..

Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?

Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.

Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:04

Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:50

  vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.

Подозреваю, что за тролль))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01

  roberto dark написав:
  vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.

Подозреваю, что за тролль))



Та ні не троль. Я тут на правах «гостя» уже 3 роки. Сам Тернополя, думав ставати львів’янином, але подивившись вибачте ща вираз «яке говні ще» в місті лева будують- покидаю думку ставати львів’янином. Поживши у новобудовах, не хочеться в «старйо» чи польське чи австрійське чи радянське. Лише у новобудову.

Коли долярчик отримував свої 55 метрів, я отримав 43 і писав, що також оголошу вартість ціни ремонту, який робиться власноруч (але досвід вз ремонтами та будівництвом є великий).
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:15

  vasilii написав:
  roberto dark написав:
  vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.

Подозреваю, что за тролль))



Та ні не троль. Я тут на правах «гостя» уже 3 роки. Сам Тернополя, думав ставати львів’янином, але подивившись вибачте ща вираз «яке говні ще» в місті лева будують- покидаю думку ставати львів’янином. Поживши у новобудовах, не хочеться в «старйо» чи польське чи австрійське чи радянське. Лише у новобудову.

Коли долярчик отримував свої 55 метрів, я отримав 43 і писав, що також оголошу вартість ціни ремонту, який робиться власноруч (але досвід вз ремонтами та будівництвом є великий).

І правільно зробили, що не купили, помалу йде до того, що скоро корінні львівяни почнуть звідси втікати:
https://zaxid.net/u_promislovomu_rayoni ... l_n1529457
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19

За крок до перевороту думок©

  vasilii написав:кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол

Тут би таки краще порахувати по мінімуму/найнижчих цінах.(розумію, що ціна/якість, але лендлорди такі, що вишукують всюди щось дешевше/по акціях/по знайомих і т.д.) :)
  vasilii написав:Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?

А от чому Ви вважаєте, що варто робити ремонт? Може без ремонту краще/простіше/без того менінгіту?
Чи таки можна щось(чи, навіть, нормально) наварити на ремонті при продажу?
  vasilii написав:Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець

Тут, ніби так, але швидше - ні))
В нормальній локації швидше і продасться, а особливо - краще здається в оренду!
  vasilii написав:Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати

Тут у всіх одне питання - і що далі робити з тими коштами(від перепродажу), якщо бетонні метри добряче зросли в ціні?(щоб застрибнути в інші метри)
  vasilii написав:От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???

Так в тому то і справа - що робити далі з коштами?
Якщо б було щось на котловані в значно кращій локації і повноцінна однуха - можна стрибати)) Але не бачу таких варіантів...
  vasilii написав:Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті

Хіба продати і вкласти в бізнес... - але це знову робота/важка робота!
А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку! :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:41

  Успіх написав:це знову робота/важка робота!
А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку! :D

Корова народжена давати молоко, курка яйця, а долярчик важко працювати. Це закон природи. Та й василь нехай залишається у трешнополі ( ЧИ У АНТАЛІЇ))). СВОЇХ ВАСИЛІВ У ЛЬВОВІ ВИСТАЧАЄ, ЩЕ Й ДОЛЯРЧИКІВ ПОНАЇХАЛО.
roberto dark
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