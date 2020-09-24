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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 828829830831>
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:28

  flyman написав:
  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

можна детальніше про "прорив"?
поляки хочуть ПЦРа, ковід сертифіката, папір вакцинацію?

почему просто не открыть профильные источники?
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=15 ... #p10498829

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:44

Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів:
- кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.

Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..

Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?

Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.

Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:04

Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:50

  vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.

Подозреваю, что за тролль))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01

  roberto dark написав:
  vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.

Подозреваю, что за тролль))



Та ні не троль. Я тут на правах «гостя» уже 3 роки. Сам Тернополя, думав ставати львів’янином, але подивившись вибачте ща вираз «яке говні ще» в місті лева будують- покидаю думку ставати львів’янином. Поживши у новобудовах, не хочеться в «старйо» чи польське чи австрійське чи радянське. Лише у новобудову.

Коли долярчик отримував свої 55 метрів, я отримав 43 і писав, що також оголошу вартість ціни ремонту, який робиться власноруч (але досвід вз ремонтами та будівництвом є великий).
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:15

  vasilii написав:
  roberto dark написав:
  vasilii написав:Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.

Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.

Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.

От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???


Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.

Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.

Подозреваю, что за тролль))



Та ні не троль. Я тут на правах «гостя» уже 3 роки. Сам Тернополя, думав ставати львів’янином, але подивившись вибачте ща вираз «яке говні ще» в місті лева будують- покидаю думку ставати львів’янином. Поживши у новобудовах, не хочеться в «старйо» чи польське чи австрійське чи радянське. Лише у новобудову.

Коли долярчик отримував свої 55 метрів, я отримав 43 і писав, що також оголошу вартість ціни ремонту, який робиться власноруч (але досвід вз ремонтами та будівництвом є великий).

І правільно зробили, що не купили, помалу йде до того, що скоро корінні львівяни почнуть звідси втікати:
https://zaxid.net/u_promislovomu_rayoni ... l_n1529457
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19

За крок до перевороту думок©

  vasilii написав:кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол

Тут би таки краще порахувати по мінімуму/найнижчих цінах.(розумію, що ціна/якість, але лендлорди такі, що вишукують всюди щось дешевше/по акціях/по знайомих і т.д.) :)
  vasilii написав:Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?

А от чому Ви вважаєте, що варто робити ремонт? Може без ремонту краще/простіше/без того менінгіту?
Чи таки можна щось(чи, навіть, нормально) наварити на ремонті при продажу?
  vasilii написав:Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець

Тут, ніби так, але швидше - ні))
В нормальній локації швидше і продасться, а особливо - краще здається в оренду!
  vasilii написав:Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати

Тут у всіх одне питання - і що далі робити з тими коштами(від перепродажу), якщо бетонні метри добряче зросли в ціні?(щоб застрибнути в інші метри)
  vasilii написав:От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???

Так в тому то і справа - що робити далі з коштами?
Якщо б було щось на котловані в значно кращій локації і повноцінна однуха - можна стрибати)) Але не бачу таких варіантів...
  vasilii написав:Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті

Хіба продати і вкласти в бізнес... - але це знову робота/важка робота!
А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку! :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:41

  Успіх написав:це знову робота/важка робота!
А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку! :D

Корова народжена давати молоко, курка яйця, а долярчик важко працювати. Це закон природи. Та й василь нехай залишається у трешнополі ( ЧИ У АНТАЛІЇ))). СВОЇХ ВАСИЛІВ У ЛЬВОВІ ВИСТАЧАЄ, ЩЕ Й ДОЛЯРЧИКІВ ПОНАЇХАЛО.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ще рано говорити про кризові явища на ринку житла. Швидше за все, відбувається зміна головних тенденцій, які навряд чи не помітять власники житла на вторинному ринку або забудовники.

В Україні очікується досить тривалий період стабільних цін на житло. Платоспроможний попит майже вичерпався і без розвитку доступної іпотеки, в Україні фактично немає «джерел» для розширення кола потенційних покупців. І найголовніше: стабілізація цін — це не обвал ринку.
https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... 2021-goda/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:І найголовніше: стабілізація цін — це не обвал ринку

А куди ціни можуть впасти, якщо все подорожчало? Вони справді, що можуть, так це перестати зростати, або просто притормозити зростання.
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