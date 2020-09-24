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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:58
Успіх написав: vasilii написав:
кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол
Тут би таки краще порахувати по мінімуму/найнижчих цінах.(розумію, що ціна/якість, але лендлорди такі, що вишукують всюди щось дешевше/по акціях/по знайомих
)
Звичайно , що так, але чим дешевша техніка та меблі, хотя і нові, тим менша орендна плата.
Є різниця в холодильнику LG/Samsung і Норд...
Вище у списку не згадано посудомойти, міксерів, комбайнів, хлібопічок для повного «фаршу».
Також раніше писав, що розумний, економний шукає шляхи, що можна зекономити, і корткою з монобанку оплатити і мати 50 днів відстрочки, якщо дійсно не вистачає власних грошей і також техніку по умовах кешбеку в купити. Рік назад купував холодильник, стіралку та електро плиту із Ельдорадо, оплачував монобанком, но замовлення робив з сайту з особистого кабінету. + 953 грн бонусів у Ельдорадо ( новий фен вийшов у ванну за бонуси Fipils), і 5 процентів від Ельдорадо на карту монобанку за мінусом 19,5% податків (з 30тис грн).
Опалення : постійний клієнт у одній фірмі і відповідно маю 10 %. Тобто якщо вам дадуть кошторис на 2100 євро, то я маю до оплати на 10% дешевше. Це все можливе, якщо все добре враховувати і мати можливість щось притримати. Тобто, залишилась плитка, профіля, шпаклівки, ламінат, саморізи, фарба, ск, провода, які враховувались у вартість однієї квартири, а можна до використати на наступній. Тому ви не купуватимете 20 -22 метри проводу, умовно по 4,5грн/метр, а 100метрів по 4,00грн/метр.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:10
vasilii
То крім техніки - яку суму вклали в ремонт?(коли завершили ремонт і скільки місяців він тривав?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:11
Щодо питання чи варто робити ремонтчи ні, от вам виді і актуальні цифри: я є головою осбб і добре знаю що де і за що продається і дружу із багатьма ріелторами:
Двохкімнатна 66 метрів:
Вхід в бетон на 3 роки 43000
Та сама, здача за 6-10 місяців 45000
Така сама здана 47000 із комунікаціями та запущеним ліфтом.
Тобто ціна питання 47-43=4тис.
Хороший, добротний ремонт 10 (із врахованою роботою майстрів).
А зараз є , що за пару годин після виставлення на продаж забирають за 62-63, а якщо хороший поверх, чи якісь, що вже щось хочуть купити, то останній і кутове купують за 65. Це піпєц, але це факт.
Тобто, ваша мета- піти в магазин, доьре подумати, вибрати і замовити доставку. Можливо занести в хату і контролювати майстрів. Все і зверху біля 5 тис.
Також суттєво, враховувати постійний «дорожай» усього. Вибирав в червні плитку 120*60 і була по 459грн з усіма знижками. Зараз 650. Це десть. Просто не мав часу через роботу і забив на покупки. Кухня 23 метри, тому різниця суттєва... зараз вже все потрібно купувати. Бо за 3-4 тижні буде + 25-30% на ціни всіх будматеріалів...
ремонт вигідно робити і самому, якщо є час, поняття і можливість і робити, якщо є майстри, які швидко все зроблять. Швидко це 3-4 людини роблять за 3 місяці
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vasilii
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:16
Bolt написав: flyman написав:
колись знімав двушку як однушку бо зачинена кімната була, 2008-2009 р., недалеко до ринку Південний, $150, і це не Сихів.
За 12 років оренда ледь подорожчала, навіть інфляцію долара не відіграла.
Ось така фігня, малята.
Влаштувався на роботу(для стажу,хоча хз чи він ще знадобиться , якісь міністр по тєліку виступав - сказав, що пенсій не буде) , на руки буду отримувати 6,5кг,з такою ЗП я навіть за 3кг, Долярчикового смарта не зміг би зняти.
Долярчик писав, що його племінниця починаюча рієлторша смокче поки що чупа-чупс бо на ринку оренди картина "дупа, вид спереду"
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:18
цікаво послухати практика а не код поимлки 404
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flyman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:19
vasilii написав:
Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів:
- кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.
Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..
Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?
Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.
Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
в мене обставити кавалірку вийшло 1к, і без всяких там пилососів та іншого барахла
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:21
vasilii написав:
Стосовно прибутку від вложених коштів у бетон, то залежить, куди людина прямує.
Я зайшов в бетон на стадії бур’яну на участку і як постійний клієнт і першопроходець по 11500 за метр у далекому 2015. Загальна сума із врахуванням курсових різниць 18000.
Зараз ідентична квартира 30050. (Вхід у дольову участь на 3роки). Хотя сирі, здані є по 32000.
Теоретично 32000-18000=14000дол пасивного прибутку за 6 років. Якщо прямувати в напрямку готівкових грошей.
Якщо дивитись в сторону капіталізації: продаю сиру за 32, і заходжу в бетон за 30 і профіт лише 2 тис. при тих самих доларах. Тобто далі напрягаюсь і хтось користується моїми грошима. .. то за 6 років 2тис, то вже не так і багато.
От як долярчик: купив за 16, і теоретично може в даній ситуації продати за 26. Ніби різниця 10тис (прибуток). Але скільки метрів зараз можна взяти за 26 тис дол. ???
Приклад 2. Рік назад взяв у самому «дорожай» за 32тис, а зараз вхід в бетон в ідентичні метри/локації/поверх 44тис. Теж прибуток. Але тому що в даному напрямку я дивлюсь в сторону авто.
Тому все порівняно і залежить хто що має на думці у кінцевому результаті.
задача про шапки, Успіх в темі
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:23
vasilii написав:
Щодо питання чи варто робити ремонтчи ні, от вам виді і актуальні цифри: я є головою осбб і добре знаю що де і за що продається і дружу із багатьма ріелторами:
Двохкімнатна 66 метрів:
Вхід в бетон на 3 роки 43000
Та сама, здача за 6-10 місяців 45000
Така сама здана 47000 із комунікаціями та запущеним ліфтом.
Тобто ціна питання 47-43=4тис.
Хороший, добротний ремонт 10 (із врахованою роботою майстрів).
А зараз є , що за пару годин після виставлення на продаж забирають за 62-63, а якщо хороший поверх, чи якісь, що вже щось хочуть купити, то останній і кутове купують за 65. Це піпєц, але це факт.
Тобто, ваша мета- піти в магазин, доьре подумати, вибрати і замовити доставку. Можливо занести в хату і контролювати майстрів. Все і зверху біля 5 тис.
Також суттєво, враховувати постійний «дорожай» усього. Вибирав в червні плитку 120*60 і була по 459грн з усіма знижками. Зараз 650. Це десть. Просто не мав часу через роботу і забив на покупки. Кухня 23 метри, тому різниця суттєва... зараз вже все потрібно купувати. Бо за 3-4 тижні буде + 25-30% на ціни всіх будматеріалів...
ремонт вигідно робити і самому, якщо є час, поняття і можливість і робити, якщо є майстри, які швидко все зроблять. Швидко це 3-4 людини роблять за 3 місяці
Тобто, найкраще, купувати на котловані, тоді робити ремонт і продавати, і знову стрибати в котлован?
Орендою - не паритись, так?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:23
roberto dark написав:
Успіх написав:
це знову робота/важка робота!
А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку!
Корова народжена давати молоко, курка яйця, а долярчик важко працювати. Це закон природи. Та й василь нехай залишається у трешнополі ( ЧИ У АНТАЛІЇ))). СВОЇХ ВАСИЛІВ У ЛЬВОВІ ВИСТАЧАЄ, ЩЕ Й ДОЛЯРЧИКІВ ПОНАЇХАЛО.
файне місто, а треш це те що створює влада останні років із ГТ
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25
roberto dark написав:
Успіх написав:
це знову робота/важка робота!
А так вже хочеться ПАСИВНОГО, чи хоч напів-ПАСИВНОГО прибутку!
Корова народжена давати молоко, курка яйця, а долярчик важко працювати. Це закон природи. Та й василь нехай залишається у трешнополі ( ЧИ У АНТАЛІЇ))). СВОЇХ ВАСИЛІВ У ЛЬВОВІ ВИСТАЧАЄ, ЩЕ Й ДОЛЯРЧИКІВ ПОНАЇХАЛО.
У Анталіі хай лишається той , що фотографував йогурти і хвалився турецькою нерухомістю) але я б точно не хотів мати нерухомість і жити між «чорними». Це типу маєш гроші, із запасом, любиш море і свободу і прив’язати себе до одного місця??? Я таке не поділяю. Та і море більше 5-7 днів, то не моє.
Я люблю актив. От у львові є спільнота runday - раджу👍
Також є salsa club.
Ось це мені до сподоби. А не поїхати фіг зна куди і хвалитись дешевими йогуртами...) я люблю польську jogobela із вишнею. Живе спілкування мені до вподоби. Та в опалення беру котел не турецький , який є дешевий і нормальний, а італійський. А вдруг, мусуль..ни там ще бомбу всунули. Мені то тре?)
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