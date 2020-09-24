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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 лис, 2021 13:20
Успіх написав:vasilii
То крім техніки - яку суму вклали в ремонт?(коли завершили ремонт і скільки місяців він тривав?
Із кухнею, шафою купе та тумбочкою під телевізор вийшло 8. (Без техніки). Тривалість - довго бо не спішив, робив у вихідний чи після роботи, чи коли був настрій, поміж походи на пиво та «кавалєрку»))) лише стелю допомагали монтувати, а все решта сам. І поміж затрачання часу на роботи, пошуки і купівлі ще чогось. І це не є заробітком, а більше хоббі. Тобто не було на меті загнати себе на 100% зайнятості, а мати досхочу часу на відпочинок.
Орієнтовно вийшло 2 роки. А якщо б порахувати по робочих днях тривалістю 8 годин, то десь 6 місяців
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Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24
flyman написав: vasilii написав:
Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів:
- кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.
Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..
Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?
Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.
Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
в мене обставити кавалірку вийшло 1к, і без всяких там пилососів та іншого барахла
А я міг би і задурно, бо на одній квартирі є повний комплект техніки 15 річної давності, і все працююче. Але на новий ремонт, має бути нова техніка, якщо плануєте все по максимуму брати. Не вживана, а нова.
Це як писали на цій гілці десь рік назад «ант вандал на сантехніка», а не сама дешевша, що приходиться щомісяця міняти.
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vasilii
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