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Успіх написав:vasilii То крім техніки - яку суму вклали в ремонт?(коли завершили ремонт і скільки місяців він тривав?
Із кухнею, шафою купе та тумбочкою під телевізор вийшло 8. (Без техніки). Тривалість - довго бо не спішив, робив у вихідний чи після роботи, чи коли був настрій, поміж походи на пиво та «кавалєрку»))) лише стелю допомагали монтувати, а все решта сам. І поміж затрачання часу на роботи, пошуки і купівлі ще чогось. І це не є заробітком, а більше хоббі. Тобто не було на меті загнати себе на 100% зайнятості, а мати досхочу часу на відпочинок. Орієнтовно вийшло 2 роки. А якщо б порахувати по робочих днях тривалістю 8 годин, то десь 6 місяців
vasilii написав:Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів: - кухня 30тис - шафакупе 30тис - ліжко із матрацом і постіллю 15тис - стіл в кухню і стільчики 15тис - стіралка 7тис - холодильник 15тис - газова плита 12тис - мікрохвильовка 5тис - пилосос 4тис. Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.
Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..
Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?
Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.
Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
в мене обставити кавалірку вийшло 1к, і без всяких там пилососів та іншого барахла
А я міг би і задурно, бо на одній квартирі є повний комплект техніки 15 річної давності, і все працююче. Але на новий ремонт, має бути нова техніка, якщо плануєте все по максимуму брати. Не вживана, а нова. Це як писали на цій гілці десь рік назад «ант вандал на сантехніка», а не сама дешевша, що приходиться щомісяця міняти.
Успіх во Львове полно убитых особняков, там же не пишут что хотят новострой. Или за убитый особняк надо 15 тыс платить ? И кстати заметьте требования "новострой" этаж выше первого (не цоколь) вообще нет. Не так уж это важно арендатору в отличии от собственника бетона.
Так. От хотів теж цю тему підняти. Чому в оголошеннях НІКОЛИ не бачу дешевих вбитих особняків?(наприклад, до 50К) І біля мого будинку - теж є як гарні, так і вбиті/обшарпані/потріскані особняки, де живуть люди. Думаю, чому до таких не прийдуть вгості "солідні пани" і, поклавши 4-5 пачок доларів на стіл, не скажуть - продайте нам вашу розвалюху, а собі купіть в багатоповерхівці з трохи не новим ремонтом 2-кімнатну!
Я б, наприклад, якщо б такий особняк купив - зразу би модернізував/прибудував кімнат і кухонь на 4 сім'ї під оренду