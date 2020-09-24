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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:52
Успіх написав: vasilii написав:
Щодо питання чи варто робити ремонтчи ні, от вам виді і актуальні цифри: я є головою осбб і добре знаю що де і за що продається і дружу із багатьма ріелторами:
Двохкімнатна 66 метрів:
Вхід в бетон на 3 роки 43000
Та сама, здача за 6-10 місяців 45000
Така сама здана 47000 із комунікаціями та запущеним ліфтом.
Тобто ціна питання 47-43=4тис.
Хороший, добротний ремонт 10 (із врахованою роботою майстрів).
А зараз є , що за пару годин після виставлення на продаж забирають за 62-63, а якщо хороший поверх, чи якісь, що вже щось хочуть купити, то останній і кутове купують за 65. Це піпєц, але це факт.
Тобто, ваша мета- піти в магазин, доьре подумати, вибрати і замовити доставку. Можливо занести в хату і контролювати майстрів. Все і зверху біля 5 тис.
Також суттєво, враховувати постійний «дорожай» усього. Вибирав в червні плитку 120*60 і була по 459грн з усіма знижками. Зараз 650. Це десть. Просто не мав часу через роботу і забив на покупки. Кухня 23 метри, тому різниця суттєва... зараз вже все потрібно купувати. Бо за 3-4 тижні буде + 25-30% на ціни всіх будматеріалів...
ремонт вигідно робити і самому, якщо є час, поняття і можливість і робити, якщо є майстри, які швидко все зроблять. Швидко це 3-4 людини роблять за 3 місяці
Тобто, найкраще, купувати на котловані, тоді робити ремонт і продавати, і знову стрибати в котлован?
Орендою - не паритись, так?
Це самий кращий варіант. Є ризики, але воно того варте. Хотя постійно варто вивчати ринок і шукати можливо комусь потрібні ВЖЕ гроші і по нормальній ціні сьогодні продають. Такого досить є.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 13:18
Frant написав: flyman написав: vasilii написав:
Добрий день. Щодо оренди, чи доцільно зараз новобудову здавати в оренду розраховуючи на 5-7-10 в місяць, якщо ще відразу вдається здати і уникнути декілька місячного простою. Цифри для роздумів:
- кухня 30тис
- шафакупе 30тис
- ліжко із матрацом і постіллю 15тис
- стіл в кухню і стільчики 15тис
- стіралка 7тис
- холодильник 15тис
- газова плита 12тис
- мікрохвильовка 5тис
- пилосос 4тис.
Сума виходить:133тис , а це зараз 5тис дол.
Тобто маючи новобудову із ремонтом, ще потрібно вкласти 5 тис дол, щоб почати здавати (фактично щоб почати працювати)..
Можливо варто ремонт таки робити і продавати а далі заходити в бетон і залишити у себе ті 5 тис, чи на тих 5 тис брати вже більшу квартиру?
Питання локація не стоїть- на кожен товар є свій покупець.
Думаю, що саме із новобудовами варто «робити оборот», а не брати напрямок в сторону отримання ймовірної орендної плати.
в мене обставити кавалірку вийшло 1к, і без всяких там пилососів та іншого барахла
Треба, щоб ти організував екскурсію-перегляд п.Долярчеку.
Щоб той знав, як виглядає мінімалістичний спартанський ремонт))) ірпіньській самокатчиці - також можеш показати.
Десь в середині грудня звільнятиму квартиру і зроблю фото та відео, що є і відразу покажу, що було, бо є на одному поверсі квартира з ремонтом, а на іншому ідентична без ремонту.
Спартанський?) можливо і так. У новобудові покривати стіни венеціанкою чи мармуріном, недоцільно- це потрібно мати розум. Будинок перші роки дає осадку і інколи за 1-2 місяці можуть появитись тріщинки на стінах і плакало дороге оздоблення.
Так же нерозумно в ремонт вкладати більше ніж половина вартості квартири.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:35
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