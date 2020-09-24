Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:35
Bolt
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:57
5396669 написав:
Подписан на одного Львовского риелтора. Сегодня делал фотообзор ЖК Тифани.
Ух там и виды красивые на парк...
Как Вам локация?
для меня фиговая . Парк это супер конечно , но если ул.Пасечная будет с пробками, а она всегда с пробками то выехать не сможете Ну и это тоже окраина города .
yama
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06
flyman написав:
цікаво послухати практика а не код поимлки 404
уж где-где, на этом ресурсе практиков тысячи
https://forum.awd.ru/topic388993.html?start=160
juristkostya
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