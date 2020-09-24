RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:35

Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored
Bolt
 
Повідомлень: 920
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:57

  5396669 написав:Подписан на одного Львовского риелтора. Сегодня делал фотообзор ЖК Тифани.
Ух там и виды красивые на парк...

Как Вам локация?

для меня фиговая . Парк это супер конечно , но если ул.Пасечная будет с пробками, а она всегда с пробками то выехать не сможете Ну и это тоже окраина города .
yama
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7949 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:можна детальніше про "прорив"?
поляки хочуть ПЦРа, ковід сертифіката, папір вакцинацію?

почему просто не открыть профильные источники?
https://forum.awd.ru/topic388993.html?s ... #p10498829

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

цікаво послухати практика а не код поимлки 404

уж где-где, на этом ресурсе практиков тысячи
https://forum.awd.ru/topic388993.html?start=160
juristkostya
 
Повідомлень: 3809
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 830831832833
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 357, 358, 359
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3582 543440
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 14:20
Frant
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 7, 8, 9
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
87 18838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 15:29
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.