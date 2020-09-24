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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:35

Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:57

  5396669 написав:Подписан на одного Львовского риелтора. Сегодня делал фотообзор ЖК Тифани.
Ух там и виды красивые на парк...

Как Вам локация?

для меня фиговая . Парк это супер конечно , но если ул.Пасечная будет с пробками, а она всегда с пробками то выехать не сможете Ну и это тоже окраина города .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:можна детальніше про "прорив"?
поляки хочуть ПЦРа, ковід сертифіката, папір вакцинацію?

почему просто не открыть профильные источники?
https://forum.awd.ru/topic388993.html?s ... #p10498829

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

цікаво послухати практика а не код поимлки 404

уж где-где, на этом ресурсе практиков тысячи
https://forum.awd.ru/topic388993.html?start=160
juristkostya
 
Повідомлень: 3816
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 19:36

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored

Не порівнюйте непорівнювальне!© :D
✓15м2 проти 27м2!
✓старе/засцяне МЗК >>> НОВЕ МЗК!
✓старий будинок >>> НОВЕСЕНЬКИЙ будинок в НОВОМУ ЖК!!
✓Сусіди маргінали, або тріпачі килимків з балконів :mrgreen: >>> МОЛОДЬ!
✓косметичний ремонт >>> НОВЕНЬКИЙ НОРМАЛЬНИЙ ремонт!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
ДумайТЕ!©®™😀
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 21:10

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored

Не порівнюйте непорівнювальне!© :D
✓15м2 проти 27м2!
✓старе/засцяне МЗК >>> НОВЕ МЗК!
✓старий будинок >>> НОВЕСЕНЬКИЙ будинок в НОВОМУ ЖК!!
✓Сусіди маргінали, або тріпачі килимків з балконів :mrgreen: >>> МОЛОДЬ!
✓косметичний ремонт >>> НОВЕНЬКИЙ НОРМАЛЬНИЙ ремонт!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
ДумайТЕ!©®™😀

Але локація!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:07

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:почему просто не открыть профильные источники?
https://forum.awd.ru/topic388993.html?s ... #p10498829

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

цікаво послухати практика а не код поимлки 404

уж где-где, на этом ресурсе практиков тысячи
https://forum.awd.ru/topic388993.html?start=160


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The requested URL /topic388993.html was not found on this server.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:08

  Bolt написав:Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored

в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:53

  yama написав:
  5396669 написав:Подписан на одного Львовского риелтора. Сегодня делал фотообзор ЖК Тифани.
Ух там и виды красивые на парк...

Как Вам локация?

для меня фиговая . Парк это супер конечно , но если ул.Пасечная будет с пробками, а она всегда с пробками то выехать не сможете Ну и это тоже окраина города .

Є різні парки... Є на вул.Пасічній, а є Культури і Стрийський...

Імхо, краше жити не в супер будинку з супер МОПами, але поруч з гарним парком і всіма зручностями, ніж в оппі світу з супер МОПами...

зі. не забуваймо також, що супер МОП 100500% = високий внесок в ОСББ, гривасів там 20-30 за метр :mrgreen:

зіі. грощі є у тих, хто їх рахує 8) зірнятко до зірнятка, копійчинка до копійчинки...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:04

  flyman написав:
  Bolt написав:Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored

в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.

Класно рахуєш!👍
Мені подобається така математика! :mrgreen:
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