Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:35
Bolt
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:57
5396669 написав:
Подписан на одного Львовского риелтора. Сегодня делал фотообзор ЖК Тифани.
Ух там и виды красивые на парк...
Как Вам локация?
для меня фиговая . Парк это супер конечно , но если ул.Пасечная будет с пробками, а она всегда с пробками то выехать не сможете Ну и это тоже окраина города .
yama
Повідомлень: 3994
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8005 раз.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06
flyman написав:
цікаво послухати практика а не код поимлки 404
уж где-где, на этом ресурсе практиков тысячи
https://forum.awd.ru/topic388993.html?start=160
juristkostya
Повідомлень: 3816
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Додано: Суб 06 лис, 2021 19:36
Не порівнюйте непорівнювальне!©
✓15м2 проти 27м2!
✓старе/засцяне МЗК >>> НОВЕ МЗК!
✓старий будинок >>> НОВЕСЕНЬКИЙ будинок в НОВОМУ ЖК!!
✓Сусіди маргінали, або тріпачі килимків з балконів
>>> МОЛОДЬ!
✓косметичний ремонт >>> НОВЕНЬКИЙ НОРМАЛЬНИЙ ремонт!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
ДумайТЕ!©®™😀
Успіх
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Подякували: 100 раз.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 21:10
Успіх написав:
Не порівнюйте непорівнювальне!©
✓15м2 проти 27м2!
✓старе/засцяне МЗК >>> НОВЕ МЗК!
✓старий будинок >>> НОВЕСЕНЬКИЙ будинок в НОВОМУ ЖК!!
✓Сусіди маргінали, або тріпачі килимків з балконів
>>> МОЛОДЬ!
✓косметичний ремонт >>> НОВЕНЬКИЙ НОРМАЛЬНИЙ ремонт!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
ДумайТЕ!©®™😀
Але локація!
Bolt
Повідомлень: 921
З нами з: 09.11.17
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Подякували: 51 раз.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:07
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flyman
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:08
в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.
flyman
Повідомлень: 26524
З нами з: 09.03.14
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2
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:53
yama написав: 5396669 написав:
Подписан на одного Львовского риелтора. Сегодня делал фотообзор ЖК Тифани.
Ух там и виды красивые на парк...
Как Вам локация?
для меня фиговая .
Парк это супер конечно
, но если ул.Пасечная будет с пробками, а она всегда с пробками то выехать не сможете Ну и это тоже окраина города .
Є різні парки... Є на вул.Пасічній, а є Культури і Стрийський...
Імхо, краше жити не в супер будинку з супер МОПами, але поруч з гарним парком і всіма зручностями, ніж в оппі світу з супер МОПами...
зі. не забуваймо також, що супер МОП 100500% = високий внесок в ОСББ, гривасів там 20-30 за метр
зіі. грощі є у тих, хто їх рахує
зірнятко до зірнятка, копійчинка до копійчинки...
change_pm
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Додано: Пон 08 лис, 2021 10:04
flyman написав:
в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.
Класно рахуєш!👍
Мені подобається така математика!
Успіх
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