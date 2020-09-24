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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:57

  juristkostya написав:Ну, х.з., почему форум не отображает ссылку на другой форум...
Трипадвизор.мфа, во всяком случае, корректно информацию даёт

Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
ol_zy
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