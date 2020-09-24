|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лис, 2021 00:57
juristkostya написав:
Ну, х.з., почему форум не отображает ссылку на другой форум...
Трипадвизор.мфа, во всяком случае, корректно информацию даёт
Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6946
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:11
ol_zy написав: juristkostya написав:
Ну, х.з., почему форум не отображает ссылку на другой форум...
Трипадвизор.мфа, во всяком случае, корректно информацию даёт
Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
где лежит инструкция по таким вопросам?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3819
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12
Написал же, что нормально проехал в Польшу с бумажным сертификатом выданым семейным врачом. Племяш жены с такимже слетал в Бундес. Дык все одно срач нужно устроить. Кстати на днях Украину включили в список,, красных" стран по Ковиду.Так, что скоро снова будут пускать только с видами на жительство и рабочими визами.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 922
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:22
flyman написав:
в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.
Давай, трохи чесніше порахуємо
Через рік я напишу так:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!
Бачиш, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Тож, пожевем-побачимо!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1921
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:57
Успіх написав: flyman написав:
в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.
Давай, трохи чесніше порахуємо
Через рік я напишу так:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!
Бачиш, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Тож, пожевем-побачимо!
Ще можлива економія, якщо до здачі зробите швидко ремонт, ще до отримання права власності і продати як переуступку дольової... це може бути, залежно в яких будівельних компаніях і до 25-30 тис. Грн
-
vasilii
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 30.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3644
|555711
|
Вів 09 лис, 2021 09:13
Frant
|
|95
|20021
|
|
|241
|52761
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|