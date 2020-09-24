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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:57

  juristkostya написав:Ну, х.з., почему форум не отображает ссылку на другой форум...
Трипадвизор.мфа, во всяком случае, корректно информацию даёт

Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:11

  ol_zy написав:
  juristkostya написав:Ну, х.з., почему форум не отображает ссылку на другой форум...
Трипадвизор.мфа, во всяком случае, корректно информацию даёт

Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
где лежит инструкция по таким вопросам?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12

Написал же, что нормально проехал в Польшу с бумажным сертификатом выданым семейным врачом. Племяш жены с такимже слетал в Бундес. Дык все одно срач нужно устроить. Кстати на днях Украину включили в список,, красных" стран по Ковиду.Так, что скоро снова будут пускать только с видами на жительство и рабочими визами.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:22

  flyman написав:
  Bolt написав:Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored

в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.

Давай, трохи чесніше порахуємо :D
Через рік я напишу так:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!

Бачиш, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))

Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К! ;)

Тож, пожевем-побачимо! :D
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:57

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Як тобі таке Айлон Маск?!(Долярчик)
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-km-kvar ... f_rescored

в Успіха 27 м2 а не 15, тому ціну 4К тре множити на ДВА!!!!
плюс перша здача, новобудова... тому ще накинем 4К, і того 12.

Давай, трохи чесніше порахуємо :D
Через рік я напишу так:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!

Бачиш, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))

Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К! ;)

Тож, пожевем-побачимо! :D



Ще можлива економія, якщо до здачі зробите швидко ремонт, ще до отримання права власності і продати як переуступку дольової... це може бути, залежно в яких будівельних компаніях і до 25-30 тис. Грн
vasilii
 
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