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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лис, 2021 00:57
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:11
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12
Написал же, что нормально проехал в Польшу с бумажным сертификатом выданым семейным врачом. Племяш жены с такимже слетал в Бундес. Дык все одно срач нужно устроить. Кстати на днях Украину включили в список,, красных" стран по Ковиду.Так, что скоро снова будут пускать только с видами на жительство и рабочими визами.
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:22
Давай, трохи чесніше порахуємо
Через рік я напишу так:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!
Бачиш, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Тож, пожевем-побачимо!
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:57
Ще можлива економія, якщо до здачі зробите швидко ремонт, ще до отримання права власності і продати як переуступку дольової... це може бути, залежно в яких будівельних компаніях і до 25-30 тис. Грн
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:21
За крок до перевороту думок©
От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все
Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів?
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:23
Успіх это абсурд, если был бы такой лютый спрос на коммерцию, застройщики строили бы только её. А если лютого спроса нет, значит есть и варианты. В коммерцию можно войти с 5-10куе, в отличие от жилой недвижимости и дополнить ей любой портфель.
Додано: Вів 09 лис, 2021 20:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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