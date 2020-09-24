Готова квартира,здача до зими 2021 року.
Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.
Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.
Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.
В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
652К/27м2