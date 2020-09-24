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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:47

Люблю читати опис власників квартир на олх))

Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.

Готова квартира,здача до зими 2021 року.

Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.

Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.

Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.

В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
:lol: :lol: :lol:
652К/27м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NcNrI.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:00

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:- продав за 34(чистими)

Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться.
Тільки оренда.

От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все :roll:


Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів? :roll:

диверсифікація,
- 1 овнокавалірка з коцептуального овноблока на стадії повітря ями
- лям на ОВДП (хоча ні, в тебе ляма нема)
- депо-стовпчтики-драбинки
- решту 5% активів в шиткоєни
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:22

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:на стадії повітря ями

А класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
Зображення
👍😀
Вже, навіть, колір фасаду дали на половину будинку!👍
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:41

  Успіх написав:
  flyman написав:на стадії повітря ями

А класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
Зображення
👍😀
Вже, навіть, колір фасаду дали на половину будинку!👍

не перетворюйся в акурта
flyman
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Повідомлень: 26539
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 832833834835
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