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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:47

Люблю читати опис власників квартир на олх))

Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.

Готова квартира,здача до зими 2021 року.

Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.

Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.

Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.

В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
:lol: :lol: :lol:
652К/27м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NcNrI.html
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Повідомлень: 1931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:00

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:- продав за 34(чистими)

Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться.
Тільки оренда.

От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все :roll:


Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів? :roll:

диверсифікація,
- 1 овнокавалірка з коцептуального овноблока на стадії повітря ями
- лям на ОВДП (хоча ні, в тебе ляма нема)
- депо-стовпчтики-драбинки
- решту 5% активів в шиткоєни
flyman
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З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:22

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:на стадії повітря ями

А класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
Зображення
👍😀
Вже, навіть, колір фасаду дали на половину будинку!👍
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Повідомлень: 1931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:41

  Успіх написав:
  flyman написав:на стадії повітря ями

А класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
Зображення
👍😀
Вже, навіть, колір фасаду дали на половину будинку!👍

не перетворюйся в акурта
flyman
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Повідомлень: 26541
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1295 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:38

  Успіх написав:Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.

Готова квартира,здача до зими 2021 року.

Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.

Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.

Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.

В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
:lol: :lol: :lol:
652К/27м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NcNrI.html


Вирішили виставити на продаж свій пенсійний фонд?
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 423
З нами з: 25.12.17
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Подякували: 80 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:50

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:- продав за 34(чистими)

Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться.
Тільки оренда.

От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все :roll:


Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів? :roll:


Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!!
Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 423
З нами з: 25.12.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 832833834835
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