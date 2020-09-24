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Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.
Готова квартира,здача до зими 2021 року.
Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири. Гарна локація та близькість до центру.
Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.
Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом. Закрита територія без авто.
В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня. В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники. Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення. В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
Успіх написав:Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.
Готова квартира,здача до зими 2021 року.
Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири. Гарна локація та близькість до центру.
Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.
Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом. Закрита територія без авто.
В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня. В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники. Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення. В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться. Тільки оренда.
От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати? Зберігати у кеші? Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все
Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів?
Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!! Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...
Успіх написав:Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.
Готова квартира,здача до зими 2021 року.
Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири. Гарна локація та близькість до центру.
Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.
Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом. Закрита територія без авто.
В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня. В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники. Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення. В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані. :l
Але ще раз кажу - дивна річ! Забудовник зняв з продажу ВСІ смарти (можете глянути на його сайті) І на олх на диво, смартів мало - аж цілих 12шт - а де решта??? Там смарти мінімум у трьох секціях - а це десь близько 200 смартів! То що - невже ніхто не хоче більше продавати, а всі купили під оренду, чи для себе? Чому тільки 12 смартів в продажу, якщо до кінця року мають здати дві секції? Якраз зараз добрий час з цих двох секцій продавати по переуступці! То в чому річ?
Львівський БатяР написав:Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!! Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...
То щоб Ви зробили на моєму місці? 1. Продали б ближще до здачі і тримали б в кеші/закопали під грушу? 2. Після здачі зробили б ремонт і продали б з ремонтом - а гроші теж під грушу? 3. Зробили б ремонт і здавали б в оренду? 4. Якщо б в 1 і 2 варіанті не закопували під грушу, а кудись переклали б - куди саме?(бачите цікаві по ціні котловани, чи комерцію?)