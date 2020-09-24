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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 833834835836>
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:47

Люблю читати опис власників квартир на олх))

Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.

Готова квартира,здача до зими 2021 року.

Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.

Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.

Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.

В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
:lol: :lol: :lol:
652К/27м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NcNrI.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:00

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:- продав за 34(чистими)

Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться.
Тільки оренда.

От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все :roll:


Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів? :roll:

диверсифікація,
- 1 овнокавалірка з коцептуального овноблока на стадії повітря ями
- лям на ОВДП (хоча ні, в тебе ляма нема)
- депо-стовпчтики-драбинки
- решту 5% активів в шиткоєни
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:22

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:на стадії повітря ями

А класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
Зображення
👍😀
Вже, навіть, колір фасаду дали на половину будинку!👍
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:41

  Успіх написав:
  flyman написав:на стадії повітря ями

А класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
Зображення
👍😀
Вже, навіть, колір фасаду дали на половину будинку!👍

не перетворюйся в акурта
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:38

  Успіх написав:Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.

Готова квартира,здача до зими 2021 року.

Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.

Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.

Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.

В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
:lol: :lol: :lol:
652К/27м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NcNrI.html


Вирішили виставити на продаж свій пенсійний фонд?
Львівський БатяР
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:50

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:- продав за 34(чистими)

Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться.
Тільки оренда.

От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все :roll:


Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів? :roll:


Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!!
Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 423
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:55

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Львівський БатяР написав:
  Успіх написав:Продаж смарт квартири, по вулиці Рудненській у місті Львові.

Готова квартира,здача до зими 2021 року.

Хороша ціна враховуючи район, готовність та площу квартири.
Гарна локація та близькість до центру.

Гарний краєвид на високий замок з кварити що зараз рідкість
Простір та розвинена інфраструктура житлового комплексу.

Квартира знаходиться у сучасному житловому комплексі з паркінгом.
Закрита територія без авто.

В квартирі 0-цикл від забудовника : металопластикові панорамні вікна, вхідні броньовані двері, домофон, автономне опалення- власна котельня.
В під"Їзді два швидкісних ліфта, лічильники.
Поруч школи, дитчі садочки, розвинена інфраструктура та хороше транспортне сполучення.
В цьому будинку від забудовника квартири уже давно продані.
:lol: :l


652К/27м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NcNrI.html


Вирішили виставити на продаж свій пенсійний фонд?

Ні, це чуже - просто люблю читати гарні описи квартир))
Ось ще 700К / 24м2! :mrgreen:

Продаж смарт-квартири в новобудові ЖК Ріел Сіті (вул. Рудненська, 8)
Квартира від власника на 12 поверсі з неймовірним видом на Костел Ольги і Єлизавети,Високий замок, Ратуша.
Квартира не кутова

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-re ... NbqmN.html

Але ще раз кажу - дивна річ! :shock:
Забудовник зняв з продажу ВСІ смарти :!: (можете глянути на його сайті)
І на олх на диво, смартів мало - аж цілих 12шт - а де решта???
Там смарти мінімум у трьох секціях - а це десь близько 200 смартів!
То що - невже ніхто не хоче більше продавати, а всі купили під оренду, чи для себе?
Чому тільки 12 смартів в продажу, якщо до кінця року мають здати дві секції?
Якраз зараз добрий час з цих двох секцій продавати по переуступці!
То в чому річ?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:08

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Львівський БатяР написав:Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!!
Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...

То щоб Ви зробили на моєму місці?
1. Продали б ближще до здачі і тримали б в кеші/закопали під грушу?
2. Після здачі зробили б ремонт і продали б з ремонтом - а гроші теж під грушу?
3. Зробили б ремонт і здавали б в оренду?
4. Якщо б в 1 і 2 варіанті не закопували під грушу, а кудись переклали б - куди саме?(бачите цікаві по ціні котловани, чи комерцію?)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
а все покупатели будущих переуступок зарабатывают такими же темпами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:класно, коли таке повітря над котлованом за рік часу, перетворюється на ось таке
а все покупатели будущих переуступок зарабатывают такими же темпами.

А так и есть
Это товар не первой необходимости, дорожать он может ровно настолько, насколько покупатель готов расстаться с деньгами
juristkostya
 
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