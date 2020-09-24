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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:12
juristkostya тогда не покупатель а работодатель (или клиенты фопа), я готов зарабатывать 2куе в месяц, только после 2014 мало кто готов мне их платить.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:00
Одно другому не противоречит, в экономику зашли доллары и при инфляции 20% курс стабилен, но в отличии от 2004-2008 подогрева экономики нет, растут цены но не доходы. С 2004 мой доход (1000 грн) вырос до 10000 грн в 2008. Другими словами если в 2004-2008 ещё что то с барского стола перепадало пересичным, то теперь весь рост ввп и половина экономики в руках монополий.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
если бы речь шла о хлебе, я бы согласился.
Но когда речь о товаре сильно не первой необходимости, да ещё имеющем массу альтернатив - объяснить его подорожание иначе, как увеличением покупательной способности, не получается.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ви всі щось дуже вдарились в загальну економіку України а підказати розумний(на вашу думку) варіант для простого пересічного Успіха)) - щось не поспішаєте?
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:53
я б сдавал, а свободные средства регулярно перекидывал в НПФ (если нет возможности сформировать разом порядка 200 т грн) или в ОВГЗ (если такая возможность есть).
Потому как в дальней перспективе (на пенсии) всё же нужен по-настоящему пассивный доход из очень диверсифицированного источника, коим квартира (и тем более несколько квартир) не является.
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
І ще - забудовник спецом "заховав" смарти з усіх секцій(бо не міг він всі продати) - щоб потім перед здачею другої черги(моєї) викинути пару смартів на продаж, щоб взути інвесторів/перекупів?
(а ми/інвестори, тож ще маємо забудовнику 1% заплатити при переуступці)
Коротше, цікава/несправедлива конкуренція буде, так як забудовник ще й розтермінування запропонує своїм клієнтам))
Чи у вас інші варіанти/здогадки - чому забудовник зняв з продажу смарти?
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