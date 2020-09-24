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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 834835836837>
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:12

juristkostya тогда не покупатель а работодатель (или клиенты фопа), я готов зарабатывать 2куе в месяц, только после 2014 мало кто готов мне их платить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:тогда не покупатель а работодатель (или клиенты фопа),
Не суть. Все мы где-то продавцы, где-то клиенты, где-то работодатели :-))))))))) Просто, баксов в нашей экономике стало больше, вот и рост цен.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:00

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:тогда не покупатель а работодатель (или клиенты фопа),
Не суть. Все мы где-то продавцы, где-то клиенты, где-то работодатели :-))))))))) Просто, баксов в нашей экономике стало больше, вот и рост цен.

Одно другому не противоречит, в экономику зашли доллары и при инфляции 20% курс стабилен, но в отличии от 2004-2008 подогрева экономики нет, растут цены но не доходы. С 2004 мой доход (1000 грн) вырос до 10000 грн в 2008. Другими словами если в 2004-2008 ещё что то с барского стола перепадало пересичным, то теперь весь рост ввп и половина экономики в руках монополий.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:но в отличии от 2004-2008 подогрева экономики нет, растут цены но не доходы.
если бы речь шла о хлебе, я бы согласился.
Но когда речь о товаре сильно не первой необходимости, да ещё имеющем массу альтернатив - объяснить его подорожание иначе, как увеличением покупательной способности, не получается.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ви всі щось дуже вдарились в загальну економіку України :D а підказати розумний(на вашу думку) варіант для простого пересічного Успіха)) - щось не поспішаєте? :D
  Успіх написав:То щоб Ви зробили на моєму місці?
1. Продали б ближще до здачі і тримали б в кеші/закопали під грушу?
2. Після здачі зробили б ремонт і продали б з ремонтом - а гроші теж під грушу?
3. Зробили б ремонт і здавали б в оренду?
4. Якщо б в 1 і 2 варіанті не закопували під грушу, а кудись переклали б - куди саме?(бачите цікаві по ціні котловани, чи комерцію?)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:53

  Успіх написав:Ви всі щось дуже вдарились в загальну економіку України :D а підказати розумний(на вашу думку) варіант для простого пересічного Успіха)) - щось не поспішаєте? :D
  Успіх написав:То щоб Ви зробили на моєму місці?
1. Продали б ближще до здачі і тримали б в кеші/закопали під грушу?
2. Після здачі зробили б ремонт і продали б з ремонтом - а гроші теж під грушу?
3. Зробили б ремонт і здавали б в оренду?
4. Якщо б в 1 і 2 варіанті не закопували під грушу, а кудись переклали б - куди саме?(бачите цікаві по ціні котловани, чи комерцію?)

я б сдавал, а свободные средства регулярно перекидывал в НПФ (если нет возможности сформировать разом порядка 200 т грн) или в ОВГЗ (если такая возможность есть).
Потому как в дальней перспективе (на пенсии) всё же нужен по-настоящему пассивный доход из очень диверсифицированного источника, коим квартира (и тем более несколько квартир) не является.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

І ще - забудовник спецом "заховав" смарти з усіх секцій(бо не міг він всі продати) - щоб потім перед здачею другої черги(моєї) викинути пару смартів на продаж, щоб взути інвесторів/перекупів?
(а ми/інвестори, тож ще маємо забудовнику 1% заплатити при переуступці) ;)
Коротше, цікава/несправедлива конкуренція буде, так як забудовник ще й розтермінування запропонує своїм клієнтам))

Чи у вас інші варіанти/здогадки - чому забудовник зняв з продажу смарти?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:у вас інші варіанти/здогадки - чому забудовник зняв з продажу смарти?
элементарно Ватсон, взял крупный кредит а смарты оставил под его обеспечение. Не один же вы хотите заработать. Есть другой вариант у застройщика скорюпились вагоны денег, зачем ему продавать дёшево котлованы? Достроит продаст дороже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Чи у вас інші варіанти/здогадки - чому забудовник зняв з продажу смарти?

Грає на підвищення цін...створює дехвіцит.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Чи у вас інші варіанти/здогадки - чому забудовник зняв з продажу смарти?

Грає на підвищення цін...створює дехвіцит.

Ну ок - забудовника можна зрозуміти(хитрує), а чому так мало квартир виставлено від власників з першої черги??? :shock:
Зараз якраз саме час виставляти по переуступці!
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