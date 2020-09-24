Додано: Сер 10 лис, 2021 19:06

Успіх наш народ покупает баксы когда курс растет и продает когда курс падает. Я бы то что делают все не равнялся, когда нибудь как выставят всё одновременно 2-3 тысячи квартир, тогда рынок и рухнет.



Чуть чуть офтоп, в эпицентре есть столик для упаковки, там стретч и скотч лежат, последние недели я там бываю почти каждый день, этот стол всегда пустой но КАК ТОЛЬКО Я начинаю упаковываться тут же подходят упаковываться другие и банально мне мешают, вот не могут они прийти на 10 минут раньше или подождать 5 минут. Видят что кто то пакуется и думают о мне тоже нужно (а не видят значит и им тоже не нужно). В этом примере ответ на вопрос почему "все" что то делают или чего то не делают.