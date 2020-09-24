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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:06
Успіх наш народ покупает баксы когда курс растет и продает когда курс падает. Я бы то что делают все не равнялся, когда нибудь как выставят всё одновременно 2-3 тысячи квартир, тогда рынок и рухнет.
Чуть чуть офтоп, в эпицентре есть столик для упаковки, там стретч и скотч лежат, последние недели я там бываю почти каждый день, этот стол всегда пустой но КАК ТОЛЬКО Я начинаю упаковываться тут же подходят упаковываться другие и банально мне мешают, вот не могут они прийти на 10 минут раньше или подождать 5 минут. Видят что кто то пакуется и думают о мне тоже нужно (а не видят значит и им тоже не нужно). В этом примере ответ на вопрос почему "все" что то делают или чего то не делают.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 10 лис, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:09
Львівський БатяР написав: Успіх написав: Квесторе_поверніться написав:
Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться.
Тільки оренда.
От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати?
Зберігати у кеші?
Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все
Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів?
Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!!
Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...
задача про шапки... якось так
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Додано: Чет 11 лис, 2021 11:16
Успіх написав:
Ви всі щось дуже вдарились в загальну економіку України
а підказати розумний(на вашу думку) варіант для простого пересічного Успіха)) - щось не поспішаєте?
Успіх написав:
То щоб Ви зробили на моєму місці?
1. Продали б ближще до здачі і тримали б в кеші/закопали під грушу?
2. Після здачі зробили б ремонт і продали б з ремонтом - а гроші теж під грушу?
3. Зробили б ремонт і здавали б в оренду?
4. Якщо б в 1 і 2 варіанті не закопували під грушу, а кудись переклали б - куди саме?(бачите цікаві по ціні котловани, чи комерцію?)
Щось мало, мало відповідей на це☝️😁
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