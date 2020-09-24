Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх наш народ покупает баксы когда курс растет и продает когда курс падает. Я бы то что делают все не равнялся, когда нибудь как выставят всё одновременно 2-3 тысячи квартир, тогда рынок и рухнет.
Чуть чуть офтоп, в эпицентре есть столик для упаковки, там стретч и скотч лежат, последние недели я там бываю почти каждый день, этот стол всегда пустой но КАК ТОЛЬКО Я начинаю упаковываться тут же подходят упаковываться другие и банально мне мешают, вот не могут они прийти на 10 минут раньше или подождать 5 минут. Видят что кто то пакуется и думают о мне тоже нужно (а не видят значит и им тоже не нужно). В этом примере ответ на вопрос почему "все" что то делают или чего то не делают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лис, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:Ніяких продажів...а що дітям чи внукам лишиться. Тільки оренда.
От і я себе зловив сьогодні на думці - ну продам я смарт - далі куди перевкладувати? Зберігати у кеші? Так тільки буде спокуса потратити виручені кошти і все
Ще, як варіант - перевкласти кошти в комерцію - так теж не бачу цікавих варіантів?
Коли емоції пройшли, зявилось розуміння проблеми!!! Нажаль ціни на бетон так пруть вгору, що фактично на ньому не заробиш, поки все не стабілізується. Реально на моменті бетон допомагає зберегти гроші але не заробити. Пока все бачу так. ...
Успіх написав:Ви всі щось дуже вдарились в загальну економіку України а підказати розумний(на вашу думку) варіант для простого пересічного Успіха)) - щось не поспішаєте?
Успіх написав:То щоб Ви зробили на моєму місці? 1. Продали б ближще до здачі і тримали б в кеші/закопали під грушу? 2. Після здачі зробили б ремонт і продали б з ремонтом - а гроші теж під грушу? 3. Зробили б ремонт і здавали б в оренду? 4. Якщо б в 1 і 2 варіанті не закопували під грушу, а кудись переклали б - куди саме?(бачите цікаві по ціні котловани, чи комерцію?)
Ото - то!🏋️😃👍 Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.
Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.
Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».[/quote] https://zaxid.net/de_v_ukrayini_krashhe ... t_n1529983
Ото - то!🏋️😃👍 Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.
Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.
Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».
https://zaxid.net/ Яка до дупи окупність?! Тут тої оренди навіть на харчування не вистачає, не те щоб на нову прелесць скирдувати.