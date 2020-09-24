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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:23
roberto dark написав:
набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.
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vitaliian
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