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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:23
roberto dark написав:
набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.
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vitaliian
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:56
vitaliian написав: roberto dark написав:
набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.
Вы решили защитить мою "малую родину"?)) Благодарю конечно, но не думаю, что это ему поможет, ведь это не меняет сути дела. Кстати хотел вас спросить, вот вы как-то упомянули об якобы вежливости львовян, судя по личному опыту проживания там. А что вы можете сказать про Киев, в сегодняшних реалиях?
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roberto dark
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