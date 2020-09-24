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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:56

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.


Вы решили защитить мою "малую родину"?)) Благодарю конечно, но не думаю, что это ему поможет, ведь это не меняет сути дела. Кстати хотел вас спросить, вот вы как-то упомянули об якобы вежливости львовян, судя по личному опыту проживания там. А что вы можете сказать про Киев, в сегодняшних реалиях?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 07:39

roberto dark я по семейным обстоятельствам сейчас на малой родине , надо закрыть пару вопросов, контраст с киевом огромный. Я как к дикарям попал. Очень много хамства, сдесь сфера обслуживания решила что люди соданы для неё, а не наоборот. хамят даже консультанты в эпицентре, при этом ноль желания как то помочь. На этом контрасте Киев - эталон культурности, вот не помню когда мне в Киеве хамили, наверное на этом форуме. Даже когда меня не пускали с самокатом в одно учреждение, делали это вежливо.

Если сравнивать Киев со Львовом киевляне не такие общительные, и меньше интересуются политикой. Львовяне более ленивые (приходилось брать людей на работу это катастрофа). Тернопольчане и Франковцы кроме лени ещё и хитрые.

Всё написанное субъективно.
vitaliian
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