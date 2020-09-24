нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:56
Вы решили защитить мою "малую родину"?)) Благодарю конечно, но не думаю, что это ему поможет, ведь это не меняет сути дела. Кстати хотел вас спросить, вот вы как-то упомянули об якобы вежливости львовян, судя по личному опыту проживания там. А что вы можете сказать про Киев, в сегодняшних реалиях?
Додано: Суб 13 лис, 2021 07:39
roberto dark я по семейным обстоятельствам сейчас на малой родине , надо закрыть пару вопросов, контраст с киевом огромный. Я как к дикарям попал. Очень много хамства, сдесь сфера обслуживания решила что люди соданы для неё, а не наоборот. хамят даже консультанты в эпицентре, при этом ноль желания как то помочь. На этом контрасте Киев - эталон культурности, вот не помню когда мне в Киеве хамили, наверное на этом форуме. Даже когда меня не пускали с самокатом в одно учреждение, делали это вежливо.
Если сравнивать Киев со Львовом киевляне не такие общительные, и меньше интересуются политикой. Львовяне более ленивые (приходилось брать людей на работу это катастрофа). Тернопольчане и Франковцы кроме лени ещё и хитрые.
Всё написанное субъективно.
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:27
vitaliian Всё субъективно, и это понятно. На этой ветке аксиомы звучат только от КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЛЬВОВА долярчиков.
На счёт лени местных жителей то заметил ещё такую особенность в курортных городах. Видимо атмосфера располагает, а также несколько более легкая жизнь в целом, чем например в "серых и унылых" промышленных городах, где многие тяжело работают на фабриках и заводах.
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