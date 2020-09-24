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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:56

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:набудували бетонометрів в мурашниках, більше ніж де небудь в Україні, на душу населення міста, окрім столиці хіба що)
нит Львов 3е место после адессы по количеству бетона на 1м2 свободного городского пространства.


Вы решили защитить мою "малую родину"?)) Благодарю конечно, но не думаю, что это ему поможет, ведь это не меняет сути дела. Кстати хотел вас спросить, вот вы как-то упомянули об якобы вежливости львовян, судя по личному опыту проживания там. А что вы можете сказать про Киев, в сегодняшних реалиях?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 07:39

roberto dark я по семейным обстоятельствам сейчас на малой родине , надо закрыть пару вопросов, контраст с киевом огромный. Я как к дикарям попал. Очень много хамства, сдесь сфера обслуживания решила что люди соданы для неё, а не наоборот. хамят даже консультанты в эпицентре, при этом ноль желания как то помочь. На этом контрасте Киев - эталон культурности, вот не помню когда мне в Киеве хамили, наверное на этом форуме. Даже когда меня не пускали с самокатом в одно учреждение, делали это вежливо.

Если сравнивать Киев со Львовом киевляне не такие общительные, и меньше интересуются политикой. Львовяне более ленивые (приходилось брать людей на работу это катастрофа). Тернопольчане и Франковцы кроме лени ещё и хитрые.

Всё написанное субъективно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:27

vitaliian Всё субъективно, и это понятно. На этой ветке аксиомы звучат только от КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЛЬВОВА долярчиков.
На счёт лени местных жителей то заметил ещё такую особенность в курортных городах. Видимо атмосфера располагает, а также несколько более легкая жизнь в целом, чем например в "серых и унылых" промышленных городах, где многие тяжело работают на фабриках и заводах.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:45

  vitaliian написав:Зображення

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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:48

  roberto dark написав:vitaliian Всё субъективно, и это понятно. На этой ветке аксиомы звучат только от КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЛЬВОВА долярчиков.
На счёт лени местных жителей то заметил ещё такую особенность в курортных городах. Видимо атмосфера располагает, а также несколько более легкая жизнь в целом, чем например в "серых и унылых" промышленных городах, где многие тяжело работают на фабриках и заводах.

Одесская лень утирает нос любой другой, это профессиональный навык, отшлифованный столетиями. тоже набирал в Одессе персонал на работу, по разговору люди просто золото 999й пробы, а в работе ..
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 13 лис, 2021 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Кажуть, що навідміну від поляків, українці - працьовитий народ! 🤗
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:52

  Успіх написав:Кажуть, що навідміну від поляків, українці - працьовитий народ! 🤗

На счёт поляков ничего не скажу, но шаурму в Киеве готовят турки и арабы. Вот чё то любят они это дело. Нашим как то такое обломиться, я бы не мог с утра до вечера нюхать запахи жареной курицы.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:19

  Успіх написав:Кажуть, що навідміну від поляків, українці - працьовитий народ! 🤗

Ви би бачили як українці-нелегали працюють за 20-30$ (на прибираннях квартир та вілл) в годину в Ізраїлі. Ганяють як із мотором у сраці та й рукожопими їх тут ніхто не назве, а скоріше навпаки( окрім жартів). Робіть висновки отож.
roberto dark
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