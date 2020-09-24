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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:39

  vitaliian написав:roberto dark я по семейным обстоятельствам сейчас на малой родине , надо закрыть пару вопросов, контраст с киевом огромный. Я как к дикарям попал. Очень много хамства, сдесь сфера обслуживания решила что люди соданы для неё, а не наоборот. хамят даже консультанты в эпицентре, при этом ноль желания как то помочь. На этом контрасте Киев - эталон культурности, вот не помню когда мне в Киеве хамили, наверное на этом форуме. Даже когда меня не пускали с самокатом в одно учреждение, делали это вежливо.

Если сравнивать Киев со Львовом киевляне не такие общительные, и меньше интересуются политикой. Львовяне более ленивые (приходилось брать людей на работу это катастрофа). Тернопольчане и Франковцы кроме лени ещё и хитрые.

Всё написанное субъективно.

За такие ЗП жепу рвать смысла никакого нет.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:47

  Успіх написав:Кажуть, що навідміну від поляків, українці - працьовитий народ! 🤗

Это результат "позитивной селекции": сравнить с поляками можно только тех, кто получил квалификацию, после чего поднял задницу и подался в чужую страну. Тех, кто нифига в жизни не напрягался, сравнить с поляками не получается - они никогда в жизни не встретятся.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:49

  Bolt написав:За такие ЗП жепу рвать смысла никакого нет.

Сначала усилия, потом претензии на рост ЗП. Иначе не бывает.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:45

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Кажуть, що навідміну від поляків, українці - працьовитий народ! 🤗

Ви би бачили як українці-нелегали працюють за 20-30$ (на прибираннях квартир та вілл) в годину в Ізраїлі. Ганяють як із мотором у сраці та й рукожопими їх тут ніхто не назве, а скоріше навпаки( окрім жартів). Робіть висновки отож.

Так і я про те ж!
Наприклад, поляки полюбляють притримуватись правила "нє стой і нє роб!" :D (тобто просто крутитись - створювати враження, що щось робите) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:21

vitaliian Думаю хитрость на периферии - это следствие стремления к выживанию в условиях с более ограниченными возможностями как и отстутствие общительности у киевлян - черта типичного мегаполиса. Любопытно также насколько деловые жители Ирпеня ( с ваших слов) уподобают в своём поведении жителям столицы?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:33

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

А якщо так? :D
✓Куплений смарт на котловані за 16К
✓Після здачі(нехай заокруглимо до 2р.) - зроблений ремонт за 6К
✓ Тепер рахуємо 16+6=22 і ще + 3К(це гроші в часі - тобто, якщо б я ті гроші тримав би, наприклад, в гривні на депо) :) - разом 25К
✓ Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн/міс( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡) - і далі кайфую! :D
✓Або, якщо рибка не клює, то виставляю на продаж за 40К і при продажу мацаю вже 30% річних! - а далі знову кайфую! :D
✓✓✓✓✓✓✓✓

⚡ДумайТЕ!
⚡ДійТЕ!
⚡БагатійТЕ!©®™👍😀😁
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:✓Або, якщо рибка не клює
если рыбка не клюёт надо менять крючок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Любопытно также насколько деловые жители Ирпеня ( с ваших слов) уподобают в своём поведении жителям столицы?
+
между ирпенчанами и киевлянами разницы никакой, а вот жители бородянки уже ведут себя как селюки. Знаком с парочкой.
vitaliian
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