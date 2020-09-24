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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:46
ol_zy написав: juristkostya написав: ol_zy написав:
Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
где лежит инструкция по таким вопросам?
Когда в браузере пишите сообщение, то сверху над окошком ввода есть кнопка URL. Копируете ссылку выделяете ее и жмете кнопку. Где-то было на формуе описание, что и как уже не помню где.
спасибо.
Я обычно пользуюсь формой быстрого ответа - удобно для выборочного цитирования - а там такого инструментария нет. Собственно, там вообще никакого инструментария нет.
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juristkostya
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