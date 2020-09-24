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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:46
ol_zy написав: juristkostya написав: ol_zy написав:
Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
где лежит инструкция по таким вопросам?
Когда в браузере пишите сообщение, то сверху над окошком ввода есть кнопка URL. Копируете ссылку выделяете ее и жмете кнопку. Где-то было на формуе описание, что и как уже не помню где.
спасибо.
Я обычно пользуюсь формой быстрого ответа - удобно для выборочного цитирования - а там такого инструментария нет. Собственно, там вообще никакого инструментария нет.
juristkostya
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:42
Олег про браузер в веб версии,а Вы о моб версии
Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:47
Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав: Успіх написав:
✓Або, якщо рибка не клює
если рыбка не клюёт надо менять крючок.
Є багато способів як рибку зловити.
Рыбок много а крючок один.
vitaliian
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:13
Мизантрóп написав:
Олег про браузер в веб версии,а Вы о моб версии
в части быстрого ответа работает одинаково, что десткоп, что веб.
juristkostya
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:21
vitaliian написав: Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав:
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если рыбка не клюёт надо менять крючок.
Є багато способів як рибку зловити.
Рыбок много а крючок один.
------
Так переважно, професійні рибаки, і наловлюють на 1 гачок багато риби!
Або, мало риби - але великої/трофейної!
Так що -
ДумайТЕ! ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😀
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