Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:46
ol_zy написав: juristkostya написав: ol_zy написав:
Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
где лежит инструкция по таким вопросам?
Когда в браузере пишите сообщение, то сверху над окошком ввода есть кнопка URL. Копируете ссылку выделяете ее и жмете кнопку. Где-то было на формуе описание, что и как уже не помню где.
спасибо.
Я обычно пользуюсь формой быстрого ответа - удобно для выборочного цитирования - а там такого инструментария нет. Собственно, там вообще никакого инструментария нет.
juristkostya
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:42
Олег про браузер в веб версии,а Вы о моб версии
Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:47
Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав: Успіх написав:
✓Або, якщо рибка не клює
если рыбка не клюёт надо менять крючок.
Є багато способів як рибку зловити.
Рыбок много а крючок один.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:13
Мизантрóп написав:
Олег про браузер в веб версии,а Вы о моб версии
в части быстрого ответа работает одинаково, что десткоп, что веб.
juristkostya
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Додано: Суб 20 лис, 2021 08:46
Долучаємося. Долярек, Ви хоч і з іншого боку Львова живете, теж би попросив підтримати :
https://petition.president.gov.ua/petition/124552
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