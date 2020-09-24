Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу. https://petition.president.gov.ua/petition/123558
Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу. https://petition.president.gov.ua/petition/123558
Ок. Дивує байдужість львів'ян за місяць тільки 1100 голосів.