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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:46

  ol_zy написав:
  juristkostya написав:
  ol_zy написав:Надо в теги обрамлять ссылку [--url] [/url--] (-- надо убрать)
где лежит инструкция по таким вопросам?

Когда в браузере пишите сообщение, то сверху над окошком ввода есть кнопка URL. Копируете ссылку выделяете ее и жмете кнопку. Где-то было на формуе описание, что и как уже не помню где.

спасибо.
Я обычно пользуюсь формой быстрого ответа - удобно для выборочного цитирования - а там такого инструментария нет. Собственно, там вообще никакого инструментария нет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Олег про браузер в веб версии,а Вы о моб версии
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:47

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:✓Або, якщо рибка не клює
если рыбка не клюёт надо менять крючок.

Є багато способів як рибку зловити. :)

Рыбок много а крючок один.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:13

  Мизантрóп написав:Олег про браузер в веб версии,а Вы о моб версии

в части быстрого ответа работает одинаково, что десткоп, что веб.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 08:46

Долучаємося. Долярек, Ви хоч і з іншого боку Львова живете, теж би попросив підтримати :
https://petition.president.gov.ua/petition/124552
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:15

Bolt

Варто і цю підтримати ;)

Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу.
https://petition.president.gov.ua/petition/123558
V2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:20

  V2 написав:Bolt

Варто і цю підтримати ;)

Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу.
https://petition.president.gov.ua/petition/123558

Ок. Дивує байдужість львів'ян за місяць тільки 1100 голосів.
Bolt
 
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