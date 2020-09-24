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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:42

  V2 написав:
  Успіх написав:То яких ще реформ вам не вистачає?


А які вже відбулися?

Медицинская, вырвать зуб в госклинике 300 грн
vitaliian
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  #<1 ... 838839840841
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