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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:42
V2 написав: Успіх написав:
То яких ще реформ вам не вистачає?
А які вже відбулися?
Медицинская, вырвать зуб в госклинике 300 грн
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vitaliian
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Додано: Суб 20 лис, 2021 17:04
vitaliian написав: V2 написав: Успіх написав:
То яких ще реформ вам не вистачає?
А які вже відбулися?
Медицинская, вырвать зуб в госклинике 300 грн
Ну это ещё по божески. Дочке недавно за удаление двух зубов мудрости 5 кг заплатил.
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