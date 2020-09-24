Медицинская, вырвать зуб в госклинике 300 грн
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:42
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:04
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:27
Я - рік тому видалив 1 вісімку за 800грн, а другу - пів року тому за 1 300грн!(дуже складне коріння було)
Біля обох зубів - робили надрізи, бурували нанадцять разів, підважували - теж багато разів.... а потім зашивали ниткою.(а ще рентген за тиждень до цього робили)
Коротше, ця процедура, напевно далеко не втікає від жіночих родів
А потім, на роботі, ділились "зубними враженнями")) - то згадували, як колись в школі(всі, не тільки я) - раз, витягнули за 2хв зуб - прикусив ватку і поскакав на урок
Або, рвав я зуб десь в 22-23р "шістку", яка теж, наче, широка.... - так теж лікар, взяв кліщі - схопив зуб, розхитав його і витягнув. Може все зайняло 7-10хв.
А тепер?
Що одну вісімку, а що другу - майже до години часу бавились вдвох!(лікар і асистент)
Може то так тільки вісімки довго/важко виривати?
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