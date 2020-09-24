RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:42

  V2 написав:
  Успіх написав:То яких ще реформ вам не вистачає?


А які вже відбулися?

Медицинская, вырвать зуб в госклинике 300 грн
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9196
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:04

  vitaliian написав:
  V2 написав:
  Успіх написав:То яких ще реформ вам не вистачає?


А які вже відбулися?

Медицинская, вырвать зуб в госклинике 300 грн

Ну это ещё по божески. Дочке недавно за удаление двух зубов мудрости 5 кг заплатил.
Bolt
 
Повідомлень: 931
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:27

  Bolt написав:недавно за удаление двух зубов мудрости 5 кг заплатил.

Я - рік тому видалив 1 вісімку за 800грн, а другу - пів року тому за 1 300грн!(дуже складне коріння було)
Біля обох зубів - робили надрізи, бурували нанадцять разів, підважували - теж багато разів.... а потім зашивали ниткою.(а ще рентген за тиждень до цього робили)
Коротше, ця процедура, напевно далеко не втікає від жіночих родів :mrgreen:

А потім, на роботі, ділились "зубними враженнями")) - то згадували, як колись в школі(всі, не тільки я) - раз, витягнули за 2хв зуб - прикусив ватку і поскакав на урок :mrgreen:
Або, рвав я зуб десь в 22-23р "шістку", яка теж, наче, широка.... - так теж лікар, взяв кліщі - схопив зуб, розхитав його і витягнув. Може все зайняло 7-10хв.

А тепер?
Що одну вісімку, а що другу - майже до години часу бавились вдвох!(лікар і асистент) :shock:
Може то так тільки вісімки довго/важко виривати?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:13

Успіх нет просто времена для владельцев зубов наступили тяжёлые. А у стоматологов наоборот пошли в гору https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... 44a28be0b/

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю
647 500
И всё остальное.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9196
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Я - рік тому видалив 1 вісімку за 800грн, а другу - пів року тому за 1 300грн!(дуже складне коріння було)

  vitaliian написав:А у стоматологов наоборот пошли в гору


вообще копейки. Я удалял "восьмёрку" лет 12, если не 15, назад, и это обошлось 700 грн.
Так что, рентабельность этого вида деятельности многократно снизилась.
juristkostya
 
Повідомлень: 3857
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Bolt написав:недавно за удаление двух зубов мудрости 5 кг заплатил.

Я - рік тому видалив 1 вісімку за 800грн, а другу - пів року тому за 1 300грн!(дуже складне коріння було)
Біля обох зубів - робили надрізи, бурували нанадцять разів, підважували - теж багато разів.... а потім зашивали ниткою.(а ще рентген за тиждень до цього робили)
Коротше, ця процедура, напевно далеко не втікає від жіночих родів :mrgreen:

А потім, на роботі, ділились "зубними враженнями")) - то згадували, як колись в школі(всі, не тільки я) - раз, витягнули за 2хв зуб - прикусив ватку і поскакав на урок :mrgreen:
Або, рвав я зуб десь в 22-23р "шістку", яка теж, наче, широка.... - так теж лікар, взяв кліщі - схопив зуб, розхитав його і витягнув. Може все зайняло 7-10хв.

А тепер?
Що одну вісімку, а що другу - майже до години часу бавились вдвох!(лікар і асистент) :shock:
Може то так тільки вісімки довго/важко виривати?
Так важко, інколи. Знаю, буває операція 6-8 годин.
Видалення вісімки може бути небезпечним, неграмотне - смертельно небезпечним
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30459
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7320 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:смертельно небезпечним
:shock: :shock: :shock:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:42

  Успіх написав:
  Faceless написав:смертельно небезпечним
:shock: :shock: :shock:

мыслимое ли дело, чтобы врачебная ошибка дорого обходилась пациенту...
juristkostya
 
Повідомлень: 3857
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 838839840841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 386, 387, 388
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3878 593569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 18:01
juristkostya
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 13, 14, 15
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
147 26620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 23:08
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 53279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.