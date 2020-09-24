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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:27

  Успіх написав:Тобто, це вже кінець?
Чи початок кінця?
Чи початок БЕЗ кінця? :mrgreen:

Зависит от сатурации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Краще, таки спілкуватись по-темі гілки :😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:01

  Успіх написав:Доречі про свій бізнес ;)

Тому, я собі все обдумав і....
Як буду мати 2 квартири в оренді, то буду виходити на роботу 3-4дні/тиждень і це мене буде цілком задовільняти!
Робота буде не внапряг, а тому буде приносити більше задоволення, ніж на моменті ;)
[/quote]


Ага, прям таки. Маючи 2 квартири в оренді захочете третю, щоб навєрняка всьо гуд було. А за той період і «хатєлка» у рідних збільшиться, адже привикнути до хорошого легко і швидко забуваються скрутні часи. А потім захочеться більшої квартири. Новішої. А діти захочуть окремо жити і відповідно потрібно буде надолужувати/відбивати недоотриманий прибуток з зайнятої дитиною квартири і так без перестанку.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:і так без перестанку

Я над цим думав))
Але, коли буде 2 квартири, то тоді буду відкладати суму, яка зовсім мені буде "не внавпряг")) - і ця сума буде просто на "світлий/білий день", або може і на третю квартиру)))

Але суть в тому, що тут потрібно вчасно зупинитись/озирнутись навколо і почати насолоджуватись життям! :D

Я от вже паски послабив "жорсткого скирдування", яке проводив мінімум 7р., коли скирдував на свою першу квартиру.
І хотів чим раз, тим більше послабляти...
Але тут, сцука, пандемія - ну ніяк не дає розслабитись...
(скирдування на ремонт - росте дуже повільними темпами)
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 15:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:11

  Успіх написав:
  V2 написав:
  Успіх написав:І всі мої знайомі-торгаші - теж не знають "що ся діє?"


Варіант, "какая разница" не розглядали? ;)

Не зрозумів?

п.с.
Вчора знайома була в Ашані(а декілька днів тому, була інша знайома в Вікторії Гарденс) - результат однаковий - людей НУЛЬ!!!
Де люди поділись?
По хатах сидять?

Всі ж закордон не могли чкурнути?!

Успіх вже писав, ще раз напишу, що в Ашані такі імпануті ціни, що вже давно як на Шувар переключився. Деякі позиції в Ашані навіть в два рази дорожчі ніж на Шувар, 20-30 % це стандарт. Шмот взагалі у Львові стараюсь не купувати, тіко в Польщі і з поверненням таксфрі. Добре затарився шмотом коли вертався з Албанії в Тімішоарі, там навіть в ТЦ є магазин єдиної мережі від якості речей якої не хочеться плюватися Peek & Cloppenburg.(не знаю чи він є навіть в Києві)Хочеться мати нормальний вигляд, а не як рагуль, що вдягається на ринку,, Сихівський"
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:18

  Успіх написав:
  vasilii написав:і так без перестанку

Я над цим думав))
Але, коли буде 2 квартири, то тоді буду відкладати суму, яка зовсім мені буде "не внавпряг")) - і ця сума буде просто на "світлий/білий день", або може і на третю квартиру)))

Але суть в тому, що тут потрібно вчасно зупинитись/озирнутись навколо і почати насолоджуватись життям! :D

Я от вже паски послабив "жорсткого скирдування", яке проводив мінімум 7р., коли скирдував на свою першу квартиру.
І хотів чим раз, тим більше послабляти...
Але тут, сцука, пандемія - ну ніяк не дає розслабитись...
(скирдування на ремонт - росте дуже повільними темпами)

Тобі $100 в місяць вистачить?
А дружині?
от щоб мати хоча би собі і дружині "добавку до пенсії" тре хоча би дві квартири під оренду.
А що з дітьки, копен-дупен? Кошка бросила котят? Будуть як ти починати з гастріками в Польщі і 7 років ютитися на тещиних млинцях, поки нашкребуть на бетонний паралепіпед?
А сам (із жінком) переїдеш в забите село в хату за 2куе із сральніком за хлівом? І І пікнічкуватимеш від орненди смарта і 1к яка відчувається як 3к?

Який план?
Цікаво деталі.

З.І.
Я здаватиму свої кавалірки, а сам поїду на філіпінок на Філіпінах.
А ти з своїм старим жінком будеш мерзнути зимом в забитом селі в хаті з сральніком за хлівом.
Хіхі.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Але суть в тому, що тут потрібно вчасно зупинитись/озирнутись навколо і почати насолоджуватись життям!

Від чого може бути ця найбільша насолода?
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