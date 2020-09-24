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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:33
Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.
Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..
До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала.
Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.
«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».
Ось так.
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vasilii
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:12
Нафіга я на інженера п'ять років вчився, щоб мінімалку отримувати, треба було тримісячні курси масажистів закінчити.
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Bolt
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:26
Bolt написав:
Нафіга я на інженера п'ять років вчився, щоб мінімалку отримувати, треба було тримісячні курси масажистів закінчити.
...або, пару відосиків Роберта Кіосаки/Браяна Трейсі переглянути👍😃😁
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:42
vasilii написав:
Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.
Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..
До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала.
Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.
«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».
Ось так.
наступний проект буде ще більше "найневдалішим" бо "пального не підвезуть" - епоха дешевого долара закінчилася
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:54
vasilii написав:
Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів»
. Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.
Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років
. Ось так..
Доброго здоров'я!
Ну от і я над таким думаю(але тут зараз закидають тапками, що це НАДЗВИЧАЙНО РИЗИКОВО! І що рано, чи пізно можна попасти на "заморозку будівництва"!)
Але, я ще хочу з'ясувати - наскільки вигідно у відсотковому відношенні цей☝️ варіант, від аналогічного, але з ремонтом?
Тобто, якщо в першому варіанті при переуступці можна отримати, наприклад, чистими 80% за 2р.(тобто - 40%річних), то скільки можна отримати %, дочекавшись здачі/зробивши за 3міс. ремонт і продавши протягом місяця часу?
vasilii написав:
До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт.
Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала. Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27
. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.
«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».
Ось так.
Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?
Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:10
Успіх написав:
Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?
Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃
Як твій самозайнятий бізнес?
Що там з касовим апаратом? Уже освоїв?
А тепер прикинь, що більшість в такій же жо, як і твій чахлий бізнес.
Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?
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