Додано: Вів 30 лис, 2021 15:33

Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.



Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..



До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала.

Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.



«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».



Ось так.